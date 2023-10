A Zsaru magazin közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az ORFK kiberstratégiai osztálya által koordinált önálló szervezeti egység a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkáját erősíti. Az akcióhoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőr-főkapitányság is csatlakozott.

Az új feladatról Baksa László alezredes, kiberstratégiai osztályvezető beszélt.

– Az online csalások és az adathalászat a leggyakoribbak. Ez a kettő összefügg, hiszen az elkövetők az adathalászat során megszerzett adatokat – különösen a banki adatokat használják fel az online csalások elkövetéséhez. A megszerzett egyéb adatokat zsarolásra is fel tudják használni. Bizonyos hackertámadások következménye lehet aztán szolgáltatáskiesés, de a most megalakult kiberstratégiai osztály munkatársaival az online térben elkövetett csalásokra fókuszálunk. Ugyanis azoknak mérhető anyagi következményei vannak – magyarázta a szakember.

Hozzátette: a bűnüldözés számára azok jelentik a legnagyobb kihívást, akik szervezetben követik el az efféle bűncselekményeket. Olyan szervezetben, amelyben már megjelennek a különböző szerepek is. Van, aki a rendszer csúcsán áll, ő találja ki, hogyan történjen az online csalás, ő szervezi a csoport munkáját. Dolgozik egy csoport, amelynek az a feladata, hogy összegyűjtse a címeket. Van a call center, amelyben a lista alapján hívogatják az embereket, ők sablon alapján végzik a munkájukat. Kell végül egy csoport, amelyik a pénzt beszedi és eltünteti. A pénz eltüntetéséhez pedig minimális idő kell csak: tizenegy másodperc!

– Ezért olyan nehezen nyomon követhető a pénz útja, és ha még a kriptovaluta is bejön a képbe, akkor végképp meg van nehezítve a bűnüldözés dolga. Természetesen semmi sem lehetetlen, éppen ezért jött létre ez a kiberbűnözés elleni egység. Ha a bűnözők között vannak profik, akkor nekünk is magasan képzett, jól megfizetett profikkal kell dolgoznunk. Az viszont igaz, hogy a digitális lábnyom kutatása nagyon nehéz, de annyi előnyünk mindenképpen van, hogy a digitális lábnyomot nem mossa el az eső, nem olyan, mint a szag, hogy elillan. Ami egyszer bekerül a digitális térbe, az ott is marad. Megfelelő eszközökkel, szakértelemmel, valamint nagyon alapos munkával megtalálható. És így a kapcsolatok is feltárhatók. A szálak egyébként mindig külföldre vezetnek – tette hozzá az alezredes.

– A legkorszerűbb eszközöket elsőként a szervezet csúcsán álló bűnelkövető veszi meg, neki megéri bármilyen fejlesztésbe befektetni, hiszen rendkívül nagy a haszna. Ám ez csak ideig-óráig jelent előnyt, hiszen mi is korszerű eszközökkel és nagy tudású szakemberekkel dolgozunk – árulta el a rendőr, aki szerint a kiberbűnözői csoportok nem ismerik egymást. A rendőrség azonban most nagy erőkkel támad.

– A rendőrségen belül önálló szervezeti egység alakult 300 új, magasan képzett, naprakész tudással rendelkező munkatárssal, akik a jövőben a vármegyei rendőr-főkapitányságok, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda állományát erősítik. A közel 300 fő munkáját az ORFK bűnügyi főosztályán újonnan megalakult kiberstratégiai osztály munkatársai koordinálják, akik a rendőrség teljes kibervédelmi tevékenységét is összehangolják, és a nemzetközi kapcsolattartásért is felelősek.

Kiválasztásos eljárással kerültek a rendőrség kötelékébe, különösen szigorú és nehéz tesztet kellett kitölteniük. Állíthatom: a legkvalifikáltabb informatikusokat választottuk ki. Azt nyilván nem tűzhetjük célként magunk elé, hogy a kiberbűnözés megszűnjön, de azt igen, hogy a sértettek száma jelentősen csökkenjen - magyarázta az alezredes, aki szerint nagyon fontos, a megelőzés.

Meg kell érteniük az embereknek, hogy nem a számítástechnika térhódítása vagy a kibertér a hibás, egyszerűen csak meg kell tanulniuk jól használni.

– Mi kétféleképpen védhetjük meg az embereket a kiberbűnözőktől. Ha elkapjuk a csalókat, vagy ha nagyon sokszor és nagyon pontosan elmondjuk a banki ügyfeleknek, hogy mire figyeljenek, ha a „világháló autópályáin” közlekednek. A módszer ráadásul naponta változhat, a bűnözők találékonyak, pihenésre tehát nem sok időnk lesz – tette hozzá a kiberstratégiai osztályvezető.