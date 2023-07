Körbála égett teljes terjedelmében Környe külterületén július 22-éről 23-ára, szombatról vasárnapra virradóan. A helyszínre riasztott tatabányai hivatásos és környei önkéntes tűzoltók a learatott gabonatábla tarlón égő tüzet vízsugárral és kéziszerszámok használatával körülhatárolták, majd eloltották.

Tatabánya bánhidai részének határán száraz aljnövényzet égett közel 100 négyzetméteren július 23-án, vasárnap késő délután. A tűzesethez riasztott vármegyeszékhelyi hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A tűz az épített környezetet nem veszélyeztette.

Szárligeten, a Levendula utcában július 24-én, hétfő délután több száz négyzetméteren kaszálási hulladék égett. A riasztott tűzoltóegység kiérkezése előtt az ott lakók a tüzet eloltották. A tűzesethez vonuló tatabányai hivatásos tűzoltók a füstölő részeket vízsugárral visszahűtötték.

Mint arra a vármegye katasztrófavédői ismét felhívták a figyelmet, az évnek ebben a szakaszában különösen tűzveszélyesek a tarlók. A nyílt láng használatára nagyon kell figyelni az aratási munkák idején is. Kevesen tudják, de egy eldobott cigarettacsikk mellett, a nap sugarait összegyűjtve, egy szabadban felejtett üveg is képes akár hektárokra kiterjedő szabadtéri tüzet is okozni.