− Az öv egyszer már megmentette az életem. Mind a magánéletben, mind a munkavégzésem során fontosnak tartom az öv használatát − fogalmazott a Volánbusz sofőrje, aki így rengeteg embernek mutat példát a munkája során is.

Mint megtudtuk, az országos Csatlakozz! kampányhoz csatlakozott a vármegyei főkapitányság, illetve felkérésükre ismert személyiségek. Ennek részeként készül egy fotósorozat is szűkebb hazánkban. Az első kép pedig Török Zoltánról készült.

Török Zoltán

Forrás: police.hu

Korábban Milus Gábor r. ezredes, Komárom-Esztergom megye rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese is kiemelte, hogy a biztonsági öv használata nemcsak a gépjármű vezetőit terheli, hanem az utasokat is. Mint mondta: tévhit, hogy a sofőrt büntetik meg, ha az utasai nem kötik be magukat.

Az is városi legenda, mikor úgy gondolják, hogy ha bekötöm magam, akkor nekem amiatt lesz bajom, attól halok meg egy esetleges közlekedési baleset során. Ilyenkor szoktam azt elmondani, hogy nem mérhető azoknak a baleseteknek a száma, ahol abból következett be a sérülés, hogy be volt kötve a biztonsági öv

− részletezte.