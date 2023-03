A Magyar Rendőrség CSAT(T)LAKOZZ! elnevezéssel országos kampányt indított, amelyben felhívja a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára, azok megkérdőjelezthetetlen fontosságára. A kampányhoz a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet is csatlakozott, hiszen közös cél az emberi élet, a testi épség és az egészség megóvása.

Az országos tájékoztatón Óberling József r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője elmondta, hogy a biztonsági öv használati arányának felmérése a közelmúltban fejeződött be, és az adatok alapján a helyzet aggasztó. Magyarországon jelentősen kevesebben használnak biztonsági övet, mint a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országokban: az első ülésen ülők 88 százaléka, a hátsó utasok 57 százaléka használja a biztonsági övet, mely mellett az is aggasztó, hogy a gépjárműben utazó gyermekek közül 10-ből átlagosan 4 megfelelő védelem nélkül ül autóba.

A biztonsági övnek egy balesetben játszott életmentő szerepét számtalan tanulmány és a statisztikák is igazolják. Egy közlekedési balesetben a túlélési esélye nagyságrenddel magasabb annak, aki beköti magát. Övet használva a sérülések súlyossága is alacsonyabb, sőt egyes esetekben a sérülés akár el is kerülhető.

Erről beszélt Milus Gábor r. ezredes, Komárom-Esztergom megye rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese is a közelmúltban a Kemma.hu podcastjében. Kiemelte, hogy a biztonságiöv használata nemcsak a gépjármű vezetőit terheli, hanem az utasokat is. Mint mondta: tévhit, hogy a sofőrt büntetik meg, ha az utasai nem kötik be magukat.

Az is városi legenda, mikor úgy gondolják, hogy ha bekötöm magam, akkor nekem amiatt lesz bajom, attól halok meg egy esetleges közlekedési baleset során. Ilyenkor szoktam azt elmondani, hogy nem mérhető azoknak a baleseteknek a száma, ahol abból következett be a sérülés, hogy be volt kötve a biztonsági öv

– magyarázta az ezredes. Annál jobban mérhető azoknak a baleseteknek a száma, ahol a biztonsági öv életet menthetett volna. A 2021-es statisztikai adatok szerint, ha a gépjárműben utazók közül 10 százalékkal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során, ennyien hazatérhettek volna a családjukhoz.