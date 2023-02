Az ügyészség indítványa alapján az Esztergomi Járásbíróság mindkét férfit egyaránt 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, tájékoztatta a Kemma.hu-t dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője.

Az egyik férfi vonatkozásában az ítélet a kihirdetésekor jogerőssé vált, mert azt az elkövető és védője is tudomásul vette, azonban a másik férfi és védője a jogorvoslati nyilatkozat megtételére három munkanapot tartott fenn, amely idő alatt fellebbezést nem jelentettek be, ezért az ítélet a másik férfival szemben is jogerőssé vált.