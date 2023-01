Ahogy arról beszámoltunk, több idős embert is villanyórás trükkel raboltak ki Tatán a közelmúltban. A módszer lényege az volt, hogy a villanyóra lekapcsolásával csalogatták ki az idős háziakat, hogy aztán megszerezzék az értékeiket. A rendőrség pedig nagy erőkkel, szakértők bevonásával kezdett nyomozni, és most fejleményről is beszámolt a rendőrség.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint három rablás történt Tatán, amelyekkel kapcsolatban őrizetbe vettek egy férfit. Gányai Balázs őrnagy, a rendőrség sajtóreferense a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a cselekmények körülményeit még vizsgálják. Várhatóan szerdán adnak ki róla bővebb tájékoztatást.

Egy 76 éves áldozat sírva beszélt arról, hogy a rablás óta nem tudott aludni a félelemtől. Őt karácsony után támadta meg és fenyegette fegyverrel a rabló.De egy másik idős asszony is elmondta, hogy fél, hogy ő is áldozattá válik.