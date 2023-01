A napokban kezdett el terjedni a hír, miszerint újfajta módszerrel próbálkoznak − sajnos eredményesen − rablók Tatán, a vasútállomás környéki kertes házaknál. A villanyóra lekapcsolásával csalogatják ki az idős háziakat, hogy aztán megszerezzék az értékeiket. Gányai Balázs őrnagytól, a főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy valóban történt hasonló bűncselekmény, a rendőrség pedig nagy erőkkel, szakértők bevonásával nyomoz.

A Tényeknek megszólalt az egyik áldozat, aki azt vette észre, hogy lekapcsolta valaki a villanyt a kapcsolószekrényben. Aztán 20 perc múlva újra. Akkor támadta meg a 76 éves nénit a rabló.

− Egy hete nem tudok aludni, annyira félek − mondta sírva az idős asszony, akit karácsony után támadtak meg.Tőle pénzt és ékszert követelt a támadó, aki egy drótkötléllel kötözte meg a kezét, és fegyverrel fenyegette. Az asszony szerint a szomszédjában tíz nappal korábban is történt ilyen, ott elő is vette a fegyvert a rabló, aki arra utalt, hogy több társa is van.

Egy másik asszony is megszólalt, ő is arról beszélt, hogy nagyon fél, és ha bármilyen gyanúsat tapasztal, azonnal hívná a rendőröket, akik egyébként sűrűbben is járőröznek a környéken.