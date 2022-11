Árhullámban kellett helyt állniuk

A több részből álló minősítő gyakorlaton a feltételezés szerint Németországban és Ausztriában a Duna vízgyűjtő területén néhány nap alatt többhavi csapadék hullott, a hegyi patakok megáradtak. Bécsben és Pozsonyban rendkívüli védekezési szabályokat léptettek életbe. Az árhullám a folyamatos csapadék utánpótlás miatt lassú. A Duna árhulláma visszaduzzasztotta a Mosoni-Dunát, ezért az érintett településeket árvíz fenyegeti. A kedvezőtlen csapadékos időjárás miatt a Rába folyón szintén megindult egy árhullám. A rendkívüli helyzet miatt Győr-Moson-Sopron Megyében elrendelték az árvízi védekezésbe bevonható szervezetek mozgósítását.

A gyakorlat során a különböző feladatok végrehajtása és az árvízi védekezés több helyszínen zajlott. Győrben az Aranypart területén a védtöltés magasítását kellett elvégezni, így nyúlgát építést, bordás megtámasztást és buzgár elfogást végeztek a csapat tagjai. Egy másik helyszínen egy vízi balesethez is riasztották őket. A feltételezés szerint egy kirándulóhajó vezetőjének rosszulléte miatt irányíthatatlanná vált a hajó, ketten a vízbe estek, így a csapat kutatási, mentési és az egészségügyi komponensét is bevetették. Itt vízből mentési és elsősegélynyújtási feladatokat végeztek a gyakorlat résztvevői.

Egy másik kárhelyszínen szivattyúzási és vízkormányzási feladatokat kellett megoldaniuk, hogy a belvízi elöntést megakadályozzák, majd egy szigeten rekedt fiatalokból álló kirándulócsoportot is ki kellett menteni a csapat tagjainak. A gyakorlat sikeres lebonyolítását több szervezet is segítette közreműködésével, így az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság-Rendőrőrs Komáromból, a Szigetköz - , a Hanság - , a Raab -, és a Sokoró járási mentőszervezet tagjai, illetve segítőként részt vett több közösségi szolgálatát teljesítő diák is.