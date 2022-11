Ismét sikeres volt a tatai rendőrök sebességellenőrzési akciója. Az egyenruhások ezúttal november 2-án Dunaalmáson 5 óra időtartamban mértek, ez idő alatt 93 sebességtúllépést rögzítettek. A rendőrök minden szabályszegővel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeznek. A rendőrség tájékoztatása szerint, voltak olyan járművezetők, akik 50 kilométer/óra helyett 119, 113 és 111 kilométer/órával közlekedtek.

Ahogyan az egyenruhások közleményükben is fogalmaztak: „Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka.” A megengedett legnagyobb sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura a járművének. A gyorshajtó sofőr felelőtlen magatartásával nemcsak a saját, de mások életét, testi épségét is veszélyezteti. A rendőrség óva inti a járművezetőket e felelőtlen magatartástól, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be.