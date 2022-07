Elmondta azt is, hogy az esztergom-kertvárosi lámpáknál is általános ellenőrzések zajlanak, ahol a csomópont jellege, illetve a sűrű forgalom miatt a biztonságos járműmegállítást is előtérbe kell helyezni. A legutóbbi rendőri jelenlét alkalmával szinte azonnal tapasztalták, hogy a jobbra kis ívben kanyarodó járművek vezetői kiemelkedően magas arányban hagyják figyelmen kívül az Állj! Elsőbbségadás kötelező, vagyis a STOP jelzőtáblát. Emiatt az ellenőrzések során nagy számban intézkedtek a szabálytalankodó sofőrökkel szemben, ezért tűnhetett úgy egyeseknek, hogy szinte csak erre hegyezték ki az ellenőrzést.