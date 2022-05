A lopás bűntette és pénzmosás bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség négy férfival szemben nyújtott be vádiratot, akik közül ketten a lopás elkövetésekor símaszkban másztak be az üzembe. A vádirat szerint három férfi az esztergomi üzemből autógyártáshoz használt szelepeket lopott 2019. november 02-án az esti órákban. Mindannyian sötét ruházatot, saját készítésű símaszkot, valamint kapucnit viseltek. A gyárat körülvevő kerítést két elkövető csípőfogóval átvágta. A férfiak a kerítésen keletkezett résen keresztül bejutottak a telephelyre, majd a kerékszerelő üzem étkezőjének ablakát egyikük egy kővel betörte.

Az épületbe két férfi mászott be, utóbbi úgy, hogy az elsőnek bejutó elkövető az ablakon kiadott egy széket, amelyet az ablak alá állítottak, hogy a nagyobb súlyú társa is be tudjon mászni. Egy férfi az épületen kívül maradt, figyeléssel biztosította társai tevékenységét. Az épületen belül az egyik elkövető létra segítségével felmászott a polcrendszer felső részére, és az ott található dobozok közül többet leadott a társának, egy-egy doboz szelepet pedig magához vett, majd mindketten a kitört ablakhoz mentek, a dobozokat a párkányra tették. Az elkövetők a dobozokat elrejtették a kerítés melletti bokrok közé, ahonnan gépkocsival vitték el az összesen 2 millió 825ezer 523 forint értékű szelepeket. A lopással okozott kár az eljárás során végül megtérült.

A lopott szelepek egy részét a tolvajok egy negyedik, az ügyészség által pénzmosás bűntettével vádolt férfinak értékesítették. A bűncselekményt megelőzően az egyik elkövető, aki a sértett cég munkavállalója volt, az ismeretlen elkövető által ellopott 600 darab, összesen 1 millió 53 ezer 600 forint értékű szelepeket megszerezte, és tizenöt alkalommal, összesen 900 ezer forintért értékesítette annak a férfinak, aki a betörésből származó szelepek egy részét is megvette.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járási Ügyészség az elkövetőket végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre, és pénzbüntetésre ítélje, a próbaidő tartamára rendelje el mind a négy férfi pártfogó felügyeletét, két férfit egyaránt 120 ezer forint, a harmadik férfit 100 ezer forint, a negyedik férfit 560 ezer forint vagyonelkobzással sújtsa.