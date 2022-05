Ezt ne hagyja ki! tragédia

Esztergomban és Párkányban is ölt, két gyilkosságot is beismert a szlovák férfi Kihallgatásán a 24 éves férfi nem csak az esztergomi gyilkosságot ismerte be. Ő ölt ugyanazon a napon Párkányban is. Hétfőn döntenek letartóztatásáról.