Ahogyan arról már beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden is kiadta vármegyénkre az elsőfokú sárga riasztást a veszélyes zivatarok lehetséges előfordulása miatt vármegyénkre. A vihar pedig annak rendje és módja szerint le is csapott Komárom-Esztergom több helyszínén is, köztük Tatán is, amit a Kemma.hu meg is örökített.

Tatán késő délután kezdett el esni, több ütemben. Először még sűrű, apró cseppekkel úgy, hogy a nap is megmutatta még magát, aztán jött a teljes beborulás, és az igazi felhőszakadás. Teljesen besötétedett, és sűrűn, villámokkal, mennydörgéssel csapott le az eső.

A tatai piactéren magunk is tapasztaltuk, hogy mit jelentett mindez. Lényegében új tó született a parkoló helyén, és immár hagyományosan a kicsit alacsonyabban fekvő magboltnál.

Mint tapasztaltuk, többen meglepődtek a hirtelen lezúduló vízmennyiségen, ami valljuk be, tényleg tetemesnek mutatkozott a területen. Az autók rendesen hullámokat vertek, az Oroszlányi úton rendre kicsapott a víz a járdára a kocsik mellett.

A közeli, Május 1. úti tömböknél is hamar meglátszott az eső eredménye. Ahogy a piacnál, úgy itt is, és szintén immár hagyományosan új tó született. A garázssorok között hamar felgyűlt a víz.