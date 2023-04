Egy igen erős geomágneses vihar miatt hazánkban is intenzív sarki fény jelent vasárnap este. A rózsaszínes-zöldes égi tüneményt többek között a Dunakanyarban is látni lehetett, ahogy többek között Szlovákiában is. Februárban egyébként tatai származású olvasónknak Norvégiában volt szerencséje. Fodor Anett a helyiekkel élhette át az ott is ritkaságnak számító élményt, amiből egyébként egyre több jut nekünk is idehaza. A norvég észleléssel lényegében egy időben a Dunakanyar felett kétszer is felbukkant az északi fény. Most pedig, április 24-én este az ország számos pontján lehetett megcsodálni a nem mindennapi látványt.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) több fotót is mutatott az égi tüneményről, amelyet egyébként úgy tudni, hogy Kínában, Új-Zélandon, Ausztráliábam Oroszországban, Német- és Lengyelországban, Angliában és az USA több államában is lehetett látni.