Péntek óta tart a csapadékos időjárás térségünkben, amely még pár napig biztosan velünk is marad. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdáig többször számíthatunk záporokra és felhőszakadásokra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom megye több járására is elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt. Az elsőfokú figyelmeztetést szerdáig érvényben is tartja a meteorológia megyénk vonatkozásában. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Forrás: met.hu

A meteorológia előrejelzése szerint hétfőn délután A Dunától nyugatra leginkább eső, zápor, míg attól keletre már zivatar is kialakulhat. Helyenként felhőszakadás előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúl nyugati részén időnként erős lökések kísérik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében erős, keleten viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 18 és 25, a Dunától keletre 23 és 31 fok között alakul. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

Kedden az ország keleti felén csökken a felhőzet, több-kevesebb (szűrt) napsütés várható, a Dunántúlon közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de rövidebb napos időszakok előfordulhatnak. Az ország nagy részén száraz idő lesz, a Dunántúlon is csökken a csapadékhajlam. Záporra, zivatarra délután leginkább az északkeleti, keleti megyékben van esély. Az északnyugati szél a Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 20 és 26 fok, a Dunától keletre 27 és 31 fok között alakul.

Szerdán a fátyolfelhőzet és a sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 12, 18, a délutáni órákban általában 23, 31 fokot olvashatnak le a hőmérőkről, északkeleten lesz a melegebb idő.