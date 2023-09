– A Grundfos Magyarország Kft. közel negyedszázada Tatabánya meghatározó vállalata. Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek, mióta átvette a gyár igazgatását?

– Azt hiszem az elmúlt időszak talán legnagyobb mérföldköve a divízionális működésre való átállás volt. A Grundfos vállalatcsoport vezetősége 2021 végén jelentette be a stratégiai céljaink eléréséhez szükséges változást, miszerint ügyfélszegmensekből divíziókba szerveződtünk, melynek lényege, hogy közelebb tudtunk kerülni ügyfeleinkhez, és amellyel az volt a célunk, hogy megerősítsük iparágunk innovációs vezető pozícióját, és élenjáró megoldásokat kínáljunk a világ víz- és éghajlati kihívásaira. 2022. január 1-jétől négy divíziónk lett, a Kereskedelmi épületgépészeti szolgáltatások (CBS), a Háztartási Épületszolgáltatások (DBS), az Ipari (IND) és a Víziközmű (WU), melyek felelősséggel tartoznak a teljes értékláncukért, a termékfejlesztéstől a végtermékek szállításáig és az értékesítés utáni szolgáltatásig ügyfeleink részére.

– A pandémia és az orosz–ukrán válság nehéz helyzetbe hozta szinte a teljes magyar gazdaságot. Hogy érintette mindez a Grundfost?

– Természetesen minket sem került el az említett események hatása, de pénzügyi függetlenségünknek köszönhetően nem olyan mértékű, amit ne tudnánk kezelni, így elmondható, hogy működésünk a jelenlegi gazdasági helyzetben is stabil.

Tizenegy éve csatlakozott a nemzetközi nagyvállalathoz

Szundy Olivér Msc közlekedésmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1999-ben. Tizenegy éve csatlakozott a Grundfoshoz a tatabányai GMH2 termelésvezetőjeként, majd 2015-ben ugyanennek az üzemnek a gyárigazgatója lett. 2016–2019 között a székesfehérvári, a mostani Industry gyárat vezette, majd 2019 augusztusától visszatért Tatabányára, ahol 2021-ig mindkét üzem gyárigazgatói feladatköre hozzá tartozott. 2021 januárja óta a gyárak közül a TB COMP vezetése mellett, a tatabányai telephely vezetői szerepét is ellátja. Idén év eleje óta pedig már, mint magyarországi Country Director vesz részt a magyarországi Grundfos vállalatok irányításában, és ezen a szerepkörön keresztül erősíti tovább a ONE Grundfos kultúrát. Budapesten él feleségével Petrával, kisfiával, Csanáddal és kislányával, Lenkával. Szabadidejében szeret sportolni, futni, biciklizni, motorozni és síelni.

– A munkaerőpiacon egyre szűkül a kínálat, nehéz jó kollégákat találni. Önöknél is ez a helyzet?

– A Grundfos által kínált atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkavégzési lehetőségek, emberközpontú vállalati kultúránk nagyban segítenek minket a toborzások sikerességében. Természetesen akad nálunk is kihívás egyes pozíciók esetében, ott a célzott keresések kínálják számunkra a megoldást.

– Milyen fejlesztések, újdonságok várhatók a cégtől az elkövetkezendő időszakban?

– A Grundfos működését mindig a folyamatos fejlesztések határozzák meg. Piacvezető szivattyúgyártóként nem is lehet ez másképp. Munkatársaink jelenleg is olyan termékfejlesztő projekteken dolgoznak világszerte és itt Tatabányán is, melyekkel könnyebbé tehetjük a tiszta ivóvízhez való hozzáférést és hogy minden ügyfél számára a legmegfelelőbb és legnagyobb kényelmet nyújtó környezetbarát, fenntartható és egyben a digitalizáció nyújtotta, okos megoldásokat kínálhassuk. Jelenleg is a tatabányai motorgyárban a legújabb, legmagasabb hatásfoknormáknak megfelelő úgynevezett Saver3 „okosmotor” termékcsalád bevezetése zajlik, amit a Grundfos egyedüliként nyújt ma a piacon.

– A Grundfos mindig aktívan kivette részét a vármegyeszékhely társadalmi, sport-, kulturális stb. életéből. Kérem, foglalja össze, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében milyen folyamatokban vesznek részt, milyen ügyeket támogatnak?

– Igen, ez egy küldetés, amihez a Grundfos 75 évvel ezelőtt csatlakozott, és 23 éve a magyarországi, így a tatabányai működésnek, jelenlétnek is nélkülözhetetlen eleme. Egymás és a helyi közösség támogatása a DNS-ünk része, ezt igazolja a Családbarát Mentorvállalat és a Fogyatékosságbarát munkahely titulusunk is. Kollégáinkkal karöltve, a helyi gyermekvédelmi szervezet, a Szent Ágota Alapítvány támogatását, a menhelyeknek szánt adománygyűjtéseket és a fenntarthatósági céljaink mentén a BCSDH-val való együttműködést emelném ki. Folyamatosan keressük azokat az új lehetőségeket, melyekkel aktív szerepet játszhatunk a helyi közösségek támogatásában. Vállalatunk a társadalom érdekeit szolgálja generációk óta, Helyi törekvéseinket a Grundfos többségi tulajdonjogával rendelkező Grundfos Alapítvány is rendszeresen támogatja pályázatok útján, fontos jótékonysági célokra ad pénzeszközöket.