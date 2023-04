− Hol érdemes foglalni a repülőjegyet? Internetes közvetítőcégnél, a légitársaság weboldalán, vagy utazási irodánál?

– Ha egy internetes közvetítő cégnél foglalunk, rá vagyunk szorítva arra a kapcsolattartási formára, amit a cég felajánl, ami különösen akkor lehet probléma, ha nem magyarországi székhelyű a cég. Egy probléma megoldása kizárólag email, vagy „chat-ablak” útján általában hosszabb időt vesz igénybe akkor is, ha a cég elérhető. Ha a légitársaságnál foglalunk, akkor is elhúzódhat az ügyintézés, de tapasztalataim szerint rendelkezhetnek akár magyar elérhetőséggel (telefonszámmal) is, így olajozottabban működhet az ügyintézés. Amennyiben helybeli utazási irodánál foglaljuk a repülőjegyet – például szállással együtt –, akkor a legtöbb esetben számíthatunk az alkalmazottak segítségére az ügyintézésben, akiket akár személyesen is felkereshetünk, tapasztalatot és tanácsot kérhetünk. Nem mindig az a legjobb választás, ami a legolcsóbb, de tény, hogy egy ügyvédet a problémás utazásokkal – járatkésés, járattörlés, nem szerződésszerű szolgáltatás/szállás – keresnek meg.

− Ön szerint mikor célszerű ügyvédhez fordulni?

– Sajnos rendszeresen előfordul, hogy a légitársaság menetrendváltozás miatt már indulás előtt jelzi az utasnak, hogy a repülő más időpontban indulna, vagy érkezne vissza, mint a már lefoglalt repülőjegy. A légitársaságok a menetrendváltoztatás jogát fenntartják, így ez önmagában nem jogszerűtlen lépés a részükről. Gyakori az is, hogy a repülő késve indul, illetve késve érkezik meg, vagy egyszerűen törlik a járatot. Például annak az eldöntése egyértelműen jogi kérdés, hogy a légitársaság által jelzett menetrendváltozás miatt további fizetési kötelezettség nélkül felmondható-e az szerződés és visszajár a befizetett összeg, vagy sem, ahogy az is, hogy egy járat késése miatt jár-e bármilyen kompenzáció az utasnak.

− Február elején egy zarándokokat szállító repülőgépjáraton pánik tört ki egy utas erőszakos magatartása miatt, melynek következtében kényszerleszállást kellett végrehajtania a pilótának. Mindenki számára egyértelműnek tűnik, hogy jogos volt a pilóta döntése, mégis lehet, hogy köteles valamilyen kompenzációra a légitársaság?

– A kapitánynak speciális jogköre van. Ha ő úgy ítélte meg, hogy az utas erőszakos magatartása veszélyezteti a repülőgépen tartózkodók testi épségét, minden bizonnyal jól járt el. Ha az utas már a felszállás előtt is zavart volt, esetleg alkoholt fogyasztott és ez látszott rajta beszálláskor, akkor a légitársaság embereinek kellett volna kiszűrniük őt az ellenőrzések során. Amennyiben tehát a kapitány helyesen járt el és a személyzetnek nem kellett arra számítania, hogy az utas problémát okoz, úgy a légitársaság valószínűleg mentesül az ilyen esetekben meghatározható kártalanítás alól. A jogi kérdések megválaszolása általában a részletekben rejlik.