Öt év alatt 22 milliárd forint beruházásokra

– A fejlesztések során kiemelt cél volt, hogy az újonnan bekerülő technológiák a meglévőknél nagyobb hatékonyságúak és alacsonyabb energiafelhasználásúak legyenek, csökkentve a környezetterhelést is. A megújuló energiák is egyre fontosabb szerepet kapnak a cég életében. A tojótelepeken már most is van napenergiát használó beruházás. Hamarosan a központi telephely is egy jelentős, 2,4 megawatt teljesítményű napelemparkkal bővül. Fontosnak tartom még, hogy cégcsoportunk teljes egészében magyar magántulajdonban van. A több mint 500 munkavállalón és a beszállítókon keresztül több ezer magyar családnak nyújtunk biztos megélhetést – tudtuk meg Tóth Béla elnök-igazgatótól. A Gyermelyi Vállalatcsoport 22 milliárdot fordított beruházásokra az elmúlt öt évben.