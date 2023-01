A leárazások, a 9-es számra végződő összegek, illetve a piros és sárga színeket tartalmazó figyelemfelhívó plakátok mind vonzzák a fogyasztók tekintetét. Gyakori, hogy tíz-húsz százalékos árengedmény hatására elgondolkodunk egy adott terméken, melyet a többség végül meg is vásárol. Talán ezek a legegyszerűbb befolyásolási trükkök, melyekkel az üzletek élhetnek és valljuk be, kellőképpen működnek is. Persze nem mehetünk el amellett sem, hogy a jelenlegi helyzetben egyre ritkábban látunk púposra tömött bevásárlókocsikat, az emberek kétszer is meggondolják, mi kerüljön a kosárba.

Az MTI az említett felmérés kapcsán közölte, hogy hiába hirdetnek a boltok akciókat a különböző használati tárgyakra, a válaszolók 58 százalékát egyáltalán nem tudják már megszólítani velük, nem terveznek vásárlást. A megkérdezettek több mint 60 százaléka azt vallja, már mindene megvan, amit meg szeretett volna szerezni. A közleményben egyébként kiemelték azt is, hogy a fogyasztók elkezdtek változtatni vásárlási szokásaikon, érezhetően nőtt az olcsóbb áruk iránti érdeklődés, de tudatosság szempontjából még lenne hová fejlődnie a társadalomnak.

A Pilismaróton élő Csernátoni Bernadett elmondta, hogy figyeli az akciókat és keresi a leárazott élelmiszereket. Ugyanakkor véleménye szerint mindene megvan, így idén nem tervezi leértékelt, alacsonyabb összegű használati termékek, készülékek megvásárlását sem. Megjegyezte, hogy a nehéz helyzet hatására változott a vásárlási szokása és ha olyan árut vesz meg, ami végül feleslegessé válik, akkor előbb családon belül, vagy baráti körben próbálja odaadni valakinek, vagy eladja.

Egy másik olvasónk, V. Bence kijelentette: kifejezetten nem keresi az akciós lehetőségeket, de több üzletbe is van kedvezménykártyája. Így ha éppen olyan leárazott portékára bukkan, amire mégis szüksége van, akkor hajlandó megvásárolni az adott terméket. Ő sem tervez nagyobb vételt idén és általában nem visz vissza boltokba semmilyen árut, használja amíg lehet, vagy oda-, illetve eladja másnak. A vásárlásait nagyobb számban bonyolítja le az interneten, ugyanakkor kijelentette: hiába lettek magasabbak az árak, nem lett tudatosabb, mivel a szüleivel él együtt.