Ahogyan az sajnos a 24 Órában és a Kemma.hu-n is gyakran olvasható volt tavaly és az újév első napjaiban, nem csökken, inkább nő a különféle módokon elkövetett lopások, betörések, rablások száma. Rendszeresen próbáltunk meg eddig is ötleteket adni, hogyan védekezzünk, ugyanakkor fontosnak tartjuk ezeket ismételni, ráerősíteni. A témával foglalkozó szakemberektől kértünk jó tanácsokat, javaslatokat.

– Ha még nincsen, fogadjon örökbe egy kutyát, de csak felelősséggel! Ne kezeljük használati tárgyként, legyen a család tagja. Szinte napról napra megtörténik valahol, hogy a próbálkozó betörőt elijeszti az ugatása. Persze ha nem megfelelő nagyságú a hangereje, tegyünk-vegyünk mellé még egy ajtónyitás-érzékelőt, ami csupán néhány ezer forint. Ajtónyitás esetén hangot ad ki, ami lehet például malacvisításhoz hasonló, de persze „harci kutya” felháborodott hangja is. Ez első lépésnek megfelel, de lépjünk tovább.

– Építsük a biztonságpiramist az emberi kapcsolatokra! Egyszerű dolog, de nem mindenkinek természetes, hogy megkérjük szomszédainkat, ha elutazunk, figyeljenek a lakásunkhoz, házunkhoz közelítőkre. Nem újdonság a szomszédfigyelő szolgálat, fel lehet éleszteni ezt a hasznos „hagyományt”. Tegyük fel a kérdést magunknak: mennyire ismerjük a szomszédunkat? Például ha egy tömbházba költözik mostanában valaki a családi házból, mert nem tudja fizetni a fűtésszámlát, jól teszi, ha bemutatkozik az emeletén lakóknak, no meg előbb-utóbb feljebb és lejjebb is.

A biztosítás apró betűs mondatait is olvassuk el

A biztonságérzet növeléséhez nélkülözhetetlen a megfelelő lakásbiztosítás. Nehéz megtalálni az optimálisat, hiszen óriási a kínálat, a laikusoknak bonyolult eligazodni. Semmiképpen ne tegyük azt, hogy „rábökünk” egy biztosítóra a neve alapján, majd szinte gondolkodás nélkül ezt választjuk. Forduljunk független biztosítási tanácsadóhoz, aki összehasonlítja az aktuális kínálatot, majd lakásra, házra szabottat javasol. Gyűjtsük össze előre kérdéseinket, akár az internetet bogarászva egy darabig, utána az üzletkötő meggyőző válaszai alapján lépjünk. Még az is lényeges, hogy mi mindent tartalmaznak leendő biztosításunkban az úgynevezett apró betűs részek. Előfordulhat, hogy jó néhány helyzetben különböző okokból nem kapunk kártérítést. Vagy olvassuk el, értelmezzük ezeket – ha tudjuk –, vagy kérjünk meg erre rutinos barátot, ismerőst, üzleti partnert. Mindez összesítve soknak látszik, de sokkal jobb, mint a sokk, ha pórul járunk.

– Kapcsoljuk be a riasztót! Ez magától értetődő, de gyakori azoknak a száma, akik elfeledkeznek erről. Sokan vannak, akik új vagy teljesen felújított házukhoz komolyabb riasztóberendezést vásárolnak. Már a kaputelefonnal meg lehet nézni, ki érkezett, vagy a felvételeken, kik nézegetik többször is az otthonunkat. Ugyanakkor gyakori eset, hogy a főpróbával megelégednek, majd a berendezést egyszerűen elfelejtik bekapcsolni. Váljék ez rutinná; akár írjunk emlékeztetőket magunknak. A mai modern technika lehetővé teszi azt is, hogy távolról figyeljük meg, mi történik a házunk táján, éljünk ezzel a lehetőséggel is üdülés idején, és ha gyanúsat észlelünk, hívjuk a rendőrséget.

– Ne barkácsoljon, forduljon szakemberekhez! A segítségükkel otthonát közösen feltérképezhetik biztonsági szempontból, és a megfelelő védelmi módszerek beépítésére tesznek javaslatot. A biztonság megfizethető, azonban érdemes olyan szakembert megbízni a feladattal, aki tényleg az otthonunkra szabja javaslatait. Az óvatosság sosem árt: első lépcsőben tájékozódjunk arról, hogy megbízható tanácsadót kérdezünk-e meg.

A felsoroltak, illetve az, hogy ezek közül mindegyikre rendszeresen odafigyelünk-e, nagyságrendekkel növelhetik biztonságunkat. Szánjunk rá pénzt, időt, energiát – ha egyedül nem megy, kérjük a családtagok hozzájárulását anyagiakkal vagy ötletekkel.