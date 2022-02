Shaofeng Guo az elmúlt hetekben sikeresen záróvizsgázott a Széchenyi István Egyetemen és ezzel egy járműmérnöki diploma büszke tulajdonosa lett. A kínai hallgató folyamatmérnökként dolgozik a BYD elektromos buszokat gyártó vállalat komáromi telephelyén, és ha minden jól megy, szeptembertől mesterképzésen folytatja tanulmányait. Mindez álomszerű – ám hosszú út vezetett odáig, míg a fiatalember révbe ért.

– Kínában kezdtem az egyetemet járműmérnöki szakon, de nem fejeztem be. Országunkban, különösen Pekingben óriási a verseny a hallgatók között. Az anyagi lehetőségeid meghatározzák, mire viheted. Ezért úgy döntöttem, szakítok a városommal, és külföldre megyek szerencsét próbálni – kezdett bele történetébe Shaofeng Guo, aki alaposan megvizsgált minden lehetőséget, mielőtt a győri egyetemet választotta.

Imádom az autókat, ezért mindenképp a járműmérnöki szak érdekelt.

Felfigyeltem arra, hogy Magyarországon sok német vállalat végez termelést, ezért csak az volt a kérdés, az országon belül mit válasszak. Láttam, hogy a járműmérnöki képzés területén a Széchenyi István Egyetem kimagasló színvonalat képvisel, együttműködik az Audival, a laborok felszereltsége pedig hasonló, mint Németországban. Gyakorlatilag olyan, mintha egy kis Németország lenne Magyarországon. Ez elképesztően meggyőző volt – avatott be minket elhatározásának hátterébe.

Shaofeng 2018-ban érkezett Magyarországra, és céltudatosan haladt álmai megvalósítása felé. Már előre kalkulált azzal, hogy a mesterszakot is Győrben fogja elvégezni, így összesen hat évvel számolt Magyarországon. Eleinte csak a tanulmányaira koncentrált, de az utolsó félévében munkát is vállalt. A sors érdekes rendező, mert ugyan sok céghez jelentkezett, végül mégis egy kínai vállalatnál helyezkedett el. Ennek köszönhetően otthonosan érezheti magát Magyarországon.

Mint az eddigiekből is kiderült, a kínai fiú szívós munkával jutott el odáig, hogy megállja a helyét a nemzetközi munkaerőpiacon, és ma már papírja is van róla, hogy végzett járműmérnök. Ezt a szorgalmat és alázatot otthonról hozta.

Komáromban dolgozik - – Szerencsés vagyok, hogy Komáromban található a BYD telephelye. Elektromos buszokat és alkatrészeket gyárt, a tulajdonos és a menedzsment egy része is kínai származású – mondta a frissen végzett járműmérnök, aki nemrégiben tervezői pozíciójából a termelésbe kérte áthelyezését. Úgy vélte, a tervezőasztalnál keveset tapasztal az ember a szakmából, ezért néhány évet a gyártósor mellett kell tölteni. Vallja, ha igazán jó fejlesztőmérnök szeretne lenni, akkor a gyártástechnológiát is ismernie kell. Éppen ezért a saját jövőjébe fektetett azzal, hogy az irodából lement a műhelybe, a gyártósorok közé, ahol közvetlenül is részt vehet a termelési folyamatokban.