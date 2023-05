Heti celebfigyelőnkbe a tatai aranytorkú Pápai Joci, a Tatai Patarát is ajánló kultúrharcos, Kajdi Csaba, a dögös oroszlányi exatlonos, Kocsis Alexandra, a tatabányai sminkmester Husz Fédra, a Miss Influenszer tatabányai versenyzője, Kunu Alexandra, valamint a bebörtönzött mocsai trombitás, Galambos Lajos került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Pápai Joci és Tóth Gabi ismét megmutatta emberségét

Az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci ismét megmutatta, hogy rá lehet számítani, ha a fiatalokkal kell szórakozni: egy zánkai általános iskola diákjainak termébe csaltak vidámságot Tóth Gabival közösen, ahol rendhagyó osztályfőnöki órát is tartottak.