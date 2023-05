Mint azt Tóth Gabi az ehhez kapcsolódó Instagram-posztjában elmondta, tavaly decemberben indították el a rendhagyó osztályfőnöki órájukat, ami után rengeteg iskola érdeklődött és kérték, hogy hozzájuk is menjenek el. Ezért gondolták, hogy tavasszal újra elindulnak Jocival, így jutottal el Zánkára, az első állomásra, ahol ismét rengeteg csillogó szempár várta őket.

A Bors továbbá megjegyzi, hogy az alkalom végén a gyerekeknek lehetőségük nyílt kérdezni is kedvenceiktől. Bár eleinte meg volt szeppenve a fiatal közönség, végül csak úgy záporoztak a kérdések. Volt, aki arra volt kíváncsi, hogy Gabi hogyan tudta feldolgozni, hogy 16 évesen a Megasztárban szerepelt, míg egy másik lurkó a Sztárban sztár leszek! zsűrijéről kérdezte az énekeseket. Végül aztán Gabi és Joci egy meglepetéssel is készült a diákoknak: két dalt is előadtak az osztályfőnöki óra zárásaként.

A Borsnak hála pedig egy rövid összefoglalót is kaptunk videó formájában a rendhagyó alkalomról.