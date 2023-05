Metzker Viktória a legnépszerűbb hazai DJ a fiatalok körében, és számos slágerrel büszkélkedhet az elmúlt évek során. Rendszeresen részt vesz különböző rendezvényeken, koncerteken, és a közönség mindig nagy érdeklődéssel várja fellépéseit. A lemezlovast Fenyvesi Zoltán, a Forrás Rádió munkatársa fogja „faggatni” a karrierjéről és a mindennapjairól.

A lemezlovast már kiskorától kezdve érdekelte a tánc és a zene, majd általános iskolai tanulmányai kezdetével elkezdett dzsessz balettel, modern táncokkal és latin tánccal foglalkozni. Tizenhat éves korában térdsérülést szerzett, s abba kellett hagynia a táncot. Modellkedni kezdett, majd egy versenyen énekelni is kellett; itt fedezte fel a Back To Black fontembere, Bebe Viki és egy barátnője tehetségét. A duó nem tartott sokáig, ezért ismét a modellkedéshez fordult. Párizsban, Londonban, Münchenben, Milánóban több magazin számára is készített divatanyagot, címlapot. Magyarországon 2007-ben Az év playmate-jévé választották.

Abban az évben kezdett foglalkozni a lemezlovas szakmával az egyik legismertebb magyar DJ, Junior mellett mára pedig az egyik legismertebb női lemezlovas lett. A József Attila Megyei Könyvtárban közönségtalálkozóra hívják az érdeklődőket május 16-án, kedden 17 órára.