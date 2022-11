Suhajda Szilárd folyamatosan jó kondiban tartja magát

A sportolóknak a téli időszakban is meg kell tartaniuk a jó kondit. Nincs ezzel másként Suhajda Szilárd sem, aki a csúcssiker után is folyamatosan edz, ha esik, ha fúj, ha fagy. Legutóbbi insta posztján sűrű ködben zajlott a tréning, de a fotón láthatjuk: semmi sem állíthatja meg.

Berki Mazsi megmutatta kislányát: nagyot nőtt az egyéves Emma

Berki Mazsi és Berki Krisztián közös kislánya a napokban töltötte be az első életévét. Bár óriási öröm ez egy családban, Mazsiék ünneplését beárnyékolta a tragédia, hogy már Emma édesapja nem ünnepelhetett velük. A sztáranyuka most egy közös fotót posztolt gyermekével, amihez egy sejtelmes idézetet párosított, miszerint szeressük a sorsunkat, bármilyen akadályokat gördít elénk, írja a ripost.hu. „Szeressük sorsunkat, bármilyen is. Aki szeretni képes a rossz napokat, becsülni tudja majd a szép pillanatokat”- írta a fotóhoz Mazsi.

Egy költő veszett el Vujity Tvrtkoban

Vujity Tvrtko nem mindennapi saját verssel lepte meg követőit. A mű címe: Nem mindegy hogy mondom? A költeményt Instagram oldalán is megosztotta, melynek lényege, hogy az egymást követő, szívhez szóló sorokat három nyelven adja elő.

Nosztalgiázott a Follow The Flow

A méltán sikeres zenekar Facebook oldalán osztotta meg egy 2018-as emlékét, mely a Maradok távol című dal klipforgatásán készült. A poszt nem véletlen, hiszen a melódiát azóta több mint 30 milliószor pörgettétek a YouTube-on.

Illés Adorján alig győz eleget tenni a sok meghívásnak

Legutóbbi Instagram bejelentkezésében a budapesti Morgan Stanley elől jelentkezett be egy videón Illés Adorján. Ezen a tréningen a kommunikációról, a különféle kultúrák felé való megnyílásról és nehéz helyzetek, változások kezeléséről tartott előadást. Adorján elmondása szerint ez az alkalom is szuper jól sikerült. „Ha kell egy kis szuper power, keressetek bátran!” - zárta bejelentkezését, a világjáró.