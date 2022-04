Nem sokkal válása után most úgy tűnik, hogy újra rátalált a boldogság Galambos Lajosra - számolt be a Borsonline a Blikk nyomán. A tatai zenész szívét egy titokzatos hölgy rabolta el.

Zűrös időszakon van túl a dáridózás atyja. Több mint húsz éves házassága ért véget Boglárkával, akivel a történtek után is jó kapcsolatban maradtak. A januárban hivatalosan is felbontott házasság után Lajcsi szíve most ismét boldogsággal teli. Van valaki az életében, akivel nyitott lenne a szerelemre.

– Már hosszú ideje a csónakházamban éltem, és ott az egyedüllét kényelme megérintett, de ez nem jelenti azt, hogy nem akarok vagy nem tudok ebből kilépni.

Az az igazság, hogy nyitott vagyok egy új szerelemre, és van is a környezetemben olyan, akivel el tudom képzelni, hogy hosszú távon egy párt alkossunk

– vallotta a tatai trombitás, utalva arra, hogy már elkezdett ismerkedni. Úgy tűnik, hogy már akadt is egy hölgy, akivel komolyabbra is fordulhatnak a dolgok. Lajcsi tudja magáról, hogy nem egy egyszerű eset.

– Folyamatosan dolgozom, hétvégén fellépni járok, a vasárnap pedig szigorúan a gyermekeimé. Ráadásul az ő áldásuk is kell, ha párválasztásról van szó. Annyit elmondhatok, hogy a boldogság életérzése már itt van az életemben – mondta Galambos Lajos.