A balhés ex-focista: Berki KrisztiánA korábbi futballista neve mindenki számára ismerős, de azt talán kevesen tudják, hogy 1980. július 1-jén Tatabányán született és ott is nőtt fel. Krisztián ma már főként műsorvezetőként, illetve influenszerként tevékenykedik. Olyan műsorokban tűnt fel, mint az Édes élet, a Hal a tortán vagy éppen az Ázsia Expressz, ahol az Esztergom közelében élő Ambrus Attila (Viszkis) oldalán versenyzett, és győzedelmeskedett. Feleségével, Berki Renátával novemberben született meg kislányuk, Berki Emma Katerina. Berki Krisztián az Isónstán 333 ezer követővel büszkélkedhet.

A magán is nevetni tudó youtuber: Szabó KittiA tatabányai lány, aki ma már gyakorló anyuka, a Barátok köztben Lindaként, Bartha Zsolt lányaként tűnt fel, azonban nem ez a szerep az, ami miatt sokan ismerik. 2018-ban elindította YouTube csatornáját, aminek ma már 147 ezer feliratkozója van. Az Instagramon is nagyon aktív 83 ezer követője van. Érdekesség, hogy édesanyja is influenszer karrierbe kezdett.

Egy mérnök tűsarkúban: Rozsnyay GabriellaElsőre talán sokaknak ismeretlenül csenghet ez a név, ám az adomatitkomat nevű insta oldalt 12 ezren követik, amit Gabi kezel. Szabó Kitti anyukája igazi influenszerré vált a közösségi médiában, rengeteg márkával dolgozik együtt, illetve saját ékszer márkát is alapított Bridilli néven. A 2 gyermekes édesanya és nagymama jelenleg is Tatabányán él és dolgozik.

A túlélő álomnő: Németh ZsófiA tatabányai Németh Zsófi a Love Islandben tűnt fel és nyert is meg Lakatos Tíciáannal. Azóta már nem alkotnak egy párt. A műsor azonban nagy népszerűséget hozott neki, az Instagramon több mint 50 ezren követik. A társkereső műsor után a Survivor című műsorban is szerepelt.

Az Ötöd-ölő sztárja: Palik LászlóA Hungaroring Zrt. volt elnöke Tatabányán született. A sport kommentátori időszaka után, hosszabb kihagyás után tért vissza a médiába, mint az Exatlon Hungary műsorvezetője. Ez után a Fuss család, fuss című műsort is vezette. Az Instagramon 103 ezren követik, illeve saját Youtube csatornát is létrehozott Palikék Világa néven, amelyben híres emberekkel beszélget. A csatornának 28 ezer feliratkozója van.