Most már hivatalosan is véget ért Galambos Lajos és felesége házassága, ugyanis a bíróság felbontotta a tatai zenész és párja frigyét – számolt be róla a Borsonline a Blikk nyomán. Mint ismert, a trombitás tavaly ősszel jelentette be, külön utakon folytatják Boglárkával.

A portálnak egy olvasó úgy nyilatkozott, hogy a felek már mindenben megegyeztek korábban, így bíróságra is úgy adták be a kérvényt a bontóperre, hogy nem maradtak vitás kérdések. Bár nem sokkal korábban a dáridós lánya arról mesélt, hogy az egész család közösen töltötte az ünnepeket, úgy látszik, hogy ez mit sem változtatott a helyzeten.

Az üggyel kapcsolatban Lagzi Lajcsit is megkeresték, aki röviden csak annyit mondott, hogy feleségével megállapodtak abban, hogy válásukról nem nyilatkoznak. Így tehát végleg hivatalossá vált, hogy 23 év után külön utakon folytatják életüket.