December 30-án még a színpadon állt Babicsek Bernát, január elsején már a halálhíre járta be az országot. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a tehetséges zenész-énekes volt a solymári lakástűz áldozata. A 41 éves Bernát holttestét a szülei találták meg, édesanyja szerint elaludhatott a tűzhely mellett, és valószínűleg füstmérgezést szenvedett.

A szülők is ott voltak azon az utolsó, december 30-i előadáson a Centrál Színházban, amelyben Pokorny Liával állt a színpadon. A Liaison című zenés stand-up comedyben a színésznő partnere volt Bernát. A produkció különlegessége, hogy Lia és Bernát a sanzonos est tökéletesítése miatt két hétre Dorogra költözött. Ahogy a Life.hu is megírta a Blikk nyomán, a Babicsek család nyaralójában, a Dorogi-tó mellett próbáltak éjjel-nappal.

Ez a tó minden bizonnyal a Palatinus lehetett, ugyanis ahogy a Dorogi Séta írta, Bernát köztudottan szeretett ide lejárni fürdeni.

Volt ott egy kis szőlőlugasunk, ahol feltettünk lampionokat, hogy este is tudjunk próbálni, amikor szünetre vágytunk, mentünk biciklizni, sziklát mászni, kajakozni, úszni. Jól éreztük magunkat és közben ért össze, amiről álmodoztam

− mesélte Lia, aki megható szavakkal búcsúzott Bernáttól, egy szintén közös, nyári emléküket megosztva.

− Nyáron, két próba között elmentél biciklizni és megláttál egy csapat fehér galambot. Azt mondtad, soha nem láttál még ennyit. És ez jel. Mi több, jó jel. Hogy nem véletlenül sodorta eléd az élet őket. Így éreztem én is valahogy... hogy nem véletlenül fújt össze minket a szél. Annyi őszinte figyelmet, megértést, elfogadást és türelmet kaptam, amennyi keveseknek adatik meg ezen a világon. Engem megajándékoztál a röppenő fehér galambokkal és Magaddal − írta, hozzátéve, hogy

Bernát! Nekem Te addig élsz, amíg világ a világ! Annyi ismeretlen fiókot nyitottál ki bennem, amiért nem tudok elég hálás lenni. Figyelni, keresni és számolni fogom a jövőben fehér galambokat. Te velem leszel akkor is a színpadon, amikor látszólag nem vagy ott. Te a részem, a kollégám, a barátom vagy - nem hagyhatsz csak úgy itt. Nem vagyok hajlandó ezt tudomásul venni. Ezért megyünk tovább - Veled. Ebből nem engedek. Te az vagy, aki örökké él, és általad a zene és a Liaison.

Bernát egyébként három héttel tragikus halála előtt, december 10-én lépett fel Tatabányán a Paddy and the Rats-cel, a Roxxyban. Most már tudjuk, utoljára. 2018-ban is felléptek itt, illetve mi is ott voltunk 2014-ben az alsóörsi Zorall Sörolimpián, ahol szintén enéltek. Ahogy akkor írtuk, már-már történelmi a kapcsolat a Sörolimpia házigazda-zenekara és a megyeszékhely rock-fenegyerekei között, így nem is csoda, hogy a heppening népszerű a tatabányaiak körében. Beszámolónkban is kiemeltük Paddyék koncertjét, mondván, bebizonyították, hogy a rock tangóharmonikával és hegedűvel is üt, méghozzá nem is kicsit, pláne, ha ír kocsmazenével fűszerezik. Ez pedig nem csupán a hangszernek, hanem az azt tartó, azon játszó Babicsek Bernátnak is nagyban volt köszönhető. Most egy korábbi tatabányai, valamint a 2014-es alsóörsi fotóival emlékezünk a tehetséges színész-zenészre: