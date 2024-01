Potápi Árpád János: magyarságunk, kultúránk megtartása ma létkérdés „Magyarságunk, kultúránk megtartása ma nem részletkérdés, hanem létkérdés, mert csak a nemzetére és kultúrájára büszke közösség tud megmaradni” – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen hétfőn. A Csallóköz központjának számító város önkormányzata és a Pázmaneum Polgári Társulás által szervezett, kulturális műsorral átszőtt ünnepi rendezvényen a nemzetpolitikai államtitkár Kölcsey Ferenc örökségül hagyott életművéről, a magyar kultúra megőrzésének feladatáról és fontosságáról, illetve a magyar kormánynak e cél érdekében kifejtett tevékenységéről is beszélt a helyi művelődési központban, amelynek padsorai teljesen megteltek résztvevőkkel. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszédet mond a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a felvidéki Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében 2024. január 22-én

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI „Kultúránkat, amely ott van bennünk is, úgy tudjuk a legkönnyebben megőrizni, ha mindennapjaink részévé tesszük, szülőként magyar iskolába íratjuk gyermekeinket (.) és ápoljuk hagyományainkat” – emelte ki beszédében Potápi Árpád János. Rámutatott: ez ma annál is inkább a feladatunk, mert aggasztó folyamat zajlik Európában, idegen népeket akarnak betelepíteni, ezeréves kincseket, templomokat rombolnak le, és elutasítják a kereszténységet, azt az értékrendet, amely európaiságunk része. „Magyarságunk, kultúránk megtartása ma nem részletkérdés, hanem létkérdés” – hangsúlyozta Potápi Árpád János, rávilágítva: csak a nemzetére, kultúrájára büszke közösség tud megmaradni, s ha a magyar kulturális élet erős marad, akkor a magyar közösség más területeken is nagy eredményeket tud elérni. „Kultúránk tisztelete és továbbadása nemzedékről nemzedékre – őseink és önmagunk tisztelete” – fogalmazott. Az államtitkár elmondta: a magyar kormány 2010 óta vállalja ennek a feladatnak a rá eső részét, mivel célja, hogy a Kárpát-medence minden magyarja számára lehetőséget teremtsen arra, hogy megélhesse magyarságát. Kifejtette: ennek érdekében támogatják külhoni régiók kulturális szervezeteit és intézményeit, s öröm látni, hogy ennek a munkának mára beérett a gyümölcse, hiszen Kárpát-medence-szerte virágzik a magyar kulturális élet. Hozzátette: arról biztosíthatja a külhoni magyar közösségeket, hogy a magyar kormány a továbbiakban is minden támogatást meg fog adni nekik. „Egyetlen magyarnak sem engedjük el a kezét” – szögezte le Potápi Árpád János.