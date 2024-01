Nemcsak az anyagi, hanem az erkölcsi megbecsülés is fontos – rögzítette Rétvári Bence, hozzátéve: ezért akarták, hogy a pedagógusok „ne csak egyek legyenek a sok közalkalmazott közül”, hanem legyen saját életpályájuk. Ennek létrehozásával 30 éves adósságot törlesztett az Országgyűlés – húzta alá.

Rétvári Bence elmondta: a béremelésről azt várja a kormány, hogy tovább növekedjen a pedagóguspálya iránti – már most is élénkülő – érdeklődés, pályán tudják tartani a legjobb képességű tanárokat, és sikerüljön visszavonzani a pályaelhagyókat is. Elmondása szerint az új életpályatörvény és a fizetések emelésének híre pozitívan befolyásolta a felsőoktatási felvételit.

„Egyértelműen az a célunk, hogy minél jobb színvonalú legyen az oktatás” – jelentette ki. Hozzátette: az új életpályatörvény azt szolgálja, hogy aki többet tesz a gyerekekért, többet tudjon keresni.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt hangsúlyozta, hogy a fizetésemelés az életpálya valamennyi fokozatában „észrevehető” lesz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az alapbérek emelkedését most a pótlékok is követik, így a többletfeladatokat vállalók – például vezetők, helyettesek, osztályfőnökök – is jelentős többlettel számolhatnak.

Úgy fogalmazott, a béremelés egy folyamat kezdete, ami 2025-ben folytatódni fog, hiszen további öt évre garanciát vállal az állam, hogy megtartja a pedagógusbérek pozícióját.

Az elnök szerint „nagyobb presztízst is jelent”, hogy míg korábban a minimálbérhez kötődött a pedagógusok fizetése, most a diplomás átlagbérhez mérik. Felhívta a figyelmet arra is: a kormányrendelet egyértelműen rögzíti, hogy a fizetésekben a teljesítményértékelés hatására sem lehet negatív eltérítés.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke (b) és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a tanárok és óvónők béremeléséről tartott budapesti sajtótájékoztatón 2024. január 22-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Horváth Péter hangsúlyozta: ha a pedagógusok megbecsülése „folyamatos, jól követhető tendencia lesz”, akkor biztos benne, hogy többen fognak jelentkezni a pályára, és többen is maradnak meg az állásukban.

Jelezte:

az intézményvezetők beszámolói alapján már most nagyon sok korábbi pályaelhagyó jelezte, hogy szeretne visszatérni a pedagógusi hivatáshoz.

Az elnök kifejezetten jó döntésnek nevezte, hogy a nyugdíjasként visszafoglalkoztatott pedagógusoknak már nem kell lemondaniuk a nyugdíjukról, ha visszamennek dolgozni. Kitért továbbá arra is: elfogadhatónak tartják, hogy a mostani béremelés esetén „nincs különösebb differenciálási lehetőségük” az intézményeknek, de szeretnék, ha a később nagyobb önállóságot kapnának e téren. Javasolják továbbá, hogy a 2013 óta változatlan érettségi díjakat is a gyakornoki bérhez illesztve állapítsák meg – jegyezte meg.