A két nagy országos lefedettségű kereskedelmi csatorna után a harmadik helyen a Mozi+ zárt a 18-59 évesek körében, akár teljes napot, akár főműsoridőt vizsgálunk. Mindemellett, a 10 legnézettebb csatorna közül négy a TV2 Csoporthoz tartozik, hiszen a főcsatorna és a Mozi+ mellett a SuperTV2 és a Prime is felkerült a top10-es listára. A kisebb, tematikus kábelcsatornák közül a Spíler1-Spíler2 sportcsatornák szintén kimagaslóan teljesítettek a 18-59 évesek körében, hiszen teljes napon 40%-kal javították együttes közönségarányukat 2022-höz képest.

Csatornacsoportok versenye

A csatornacsaládok versenyében szintén jelentős előny mérhető éves szinten a TV2 Csoport javára. Mindhárom kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben az első helyen zárt a portfólió 2023. éves átlagban.

A Csoportba tartozó csatornák szinte minden zsánert lefednek az általános szórakoztató csatornáktól a gyerek-, film-, sorozat-, életmód-, sportcsatornákig, széles kínálatot biztosítva ezzel a nézőknek.

A 18-59 éves nézők esetében a TV2 Csoport 23,6%-os átlag közönségarányt ért el teljes napon, tehát majdnem minden negyedik néző a Csoportba tartozó csatornák valamelyikét választotta tavaly.

Legnézettebb műsorok

A 2023-as év legnézettebb műsora a március 12-én adásba került Zsákbamacska nyitóepizódja volt 1,3 milliós átlag nézettséggel (AMR) a teljes lakosság körében.

Az év legnézettebb filmje a 18-59 évesek körében a TV2-n, december 24-én Szenteste vetített Reszkessetek betörők! című film volt.

A kábelcsatornák tekintetében a 2023. január 1-jén, Mozi+-on sugárzott Halálos iramban: Hobbs & Shaw című akciófilm nyerte el a legnézettebb műsor címet a 18-59 évesek körében.

Általánosságban elmondható, hogy a legmagasabb nézettségi eredményeket a saját gyártású műsorok hozták 2023-ban is. A TV2-n 2023. szeptember-december időszakban főműsoridőben adásba került összes saját gyártású szórakoztató műsor idősávja legnézettebbje lett a 18-59 éves korcsoportban. Ez azt jelenti, hogy A Nagy Ő, az Ázsia expressz, a Dancing with the Stars, a Farm VIP, a Kőgazdag fiatalok, a Mutasd a hangod!, a Párharc, a Séfek séfe, a Szerencsekerék és a Sztárban sztár leszek! sem találtak legyőzőre a szezonátlagokat tekintve.

A TV2 infotainment programjai közül a Mokka és a Mokkacino továbbra is őrzik vezető pozíciójukat, és az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is jelentős fölénnyel lettek idősávjuk legnézettebb műsorai mindhárom kiemelt korcsoportban. A 18 órakor kezdődő esti Tények a teljes lakosság tekintetében, illetve a 18-49 évesek körében lett idősávja legnézettebb műsora, míg a Tények Plusz mindhárom kiemelt korcsoportban nyerte az idősávját 2023-ban.

Decemberi nézettségi adatok

Az év utolsó hónapjában is a TV2 végzett az első helyen a csatornák nézettségi versenyében, és ennek köszönhetően a hirdetők számára kiemelten fontos szeptember-december időszakban minden hónapot megnyert a 18-59 évesek körében, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Decemberben ért véget a Farm VIP 2023-as évada, amely magabiztosan nyerte az idősávját. A döntő, ami Szabó Simon győzelmével zárult, 941 ezres átlag nézettséget (AMR) ért el a teljes lakosság körében.

Az ünnepi időszakban gazdag filmkínálattal találkozhattak a nézők, a Szenteste adta az év legnézettebb filmjét (Reszkessetek betörők!, TV2), ráadásul az év utolsó 9 napját vizsgálva a Mozi+ és Moziverzum is kiemelkedően magas nézői részesedést ért el teljes napon (5,3% és 1,5% SHR) (A18-59).

Digitális média*

A TV2 Média Csoport a digitális területen legyőzte versenytársait. A tavalyi évben több mint 90 millió videóindítással messze felülmúlta a konkurens platformok eredményeit.

A legerősebb hónapban 15 milliónál is többször kattintottak a felhasználók a videókra. A legnézettebb napon 1 328 143 videóindítást generáltak a nézők.

A legnépszerűbb műsor a Dancing with the Stars volt, ami több mint 7,5 millió videóindítást generált. A Sztárban Sztár formátuma tavasszal és ősszel (ekkor a Sztárban Sztár leszek! volt műsoron) összesen több mint 11 millió videóindítást ért el.

A hétvégi showműsorok mellett remekül teljesített A Nagy Ő, közel 5 millió videóindítással büszkélkedhetett, a legjobb napon az érdeklődők félmilliónál is többször játszották le a reality videóit.

A szeptember 18-tól október középéig futó Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary online oldalról sok fiatalt bevonzott, így a műsor kapcsán a videóindítások 26%-át a 18-29 éves korosztály hozta, közel negyedét (22%) pedig a 30-39 éves korcsoport.

A TV2 online platformja a TV2 Play egyre népszerűbb, a felhasználóbarát felületre már több mint 1,6 millióan regisztráltak.

A tavalyi évben a sikerek mellett a fejlesztések sem maradtak el, a TV2 Play Zéró elindulásával az előfizetők reklámmegszakítás nélkül nézhetnek meg videókat, és a TV2 Play felhasználói az eddigi webes, Android és IOS applikációs elérhetőség mellett már két tv-alkalmazáson (Magyar Telekom és Vodafone rendszerén található) is megnézhetik a műsorokhoz kapcsolódó videókat.

Live + As live adatok

Főműsoridő: 18:00-22:59

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás