Az argentin sztárfocista Rosairóban látta meg a napvilágot 1987-ben, itt is kezdett el focizni. Juniorként a Newell’s Old Boys-ban játszott. Most pedig a Paris Saint-Germainben rúgja a bőrt. No meg a katari világbajnokságon. Otthon azonban nem feledték, ezt bizonyítja az is, hogy óriási falfestmények, valamint a mezszáma díszeleg úton-útfélen.

Minden, ami világbajnokság: kattints és kövesd a híreket!