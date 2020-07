A Koppánymonostori SE focitáborában Priskinnel is találkozhattak a gyerekek

A Koppánymonostori SE focitáborába a 63-szoros válogatott labdarúgó, Priskin Tamás is ellátogatott a gyerekekhez.

A koronavírus-járvány miatt sokáig kérdéses volt, hogy idén is meghirdetheti-e táborát a Koppánymonostori SE. Miután a szabályok enyhültek, a szülők is arra buzdították ifj. Berecz Dezső elnököt, hogy ne szakítsák meg a hagyományokat. Az érdeklődés aztán olyan magas volt, hogy komolyan fontolóra kellett venniük, két turnus szervezzenek-e.

Az idén maradtak az egynél, így még nagyobb figyelmet tudnak fordítani a biztonságra. A sportvezetőtől megtudtuk, az eszközöket többször fertőtlenítik, ügyelnek arra, hogy a gyerekek is gyakran fertőtlenítsék a kezüket és a klubhelyiségbe is csak étkezni mehetnek be.

Az egy hét alatt minden nap két edzést tartottak a klub edzői és játékosai a 2005-2014 között született „táborlakóknak”. A foci mellett minden napra ügyességi feladatokat is szerveztek nekik.

A focitábor vezetői a korábbi években is meglepték a gyerekeket, olyan vendéget hívtak meg hozzájuk, akik pályafutásukkal valamennyiük számára példaképek lehetnek, így találkozhattak már mások mellett a tatabányai Kassai Viktorral, a világ egyik legjobb játékvezetőjével, egykori válogatott labdarúgókkal, például Vincze Ottóval és Urbán Flóriánnal.

A mostani sztárvendég, Priskin Tamás, az NB II-es Győri ETO csatára sok más mellett arról mesélt a srácoknak, hogy hozzájuk hasonlóan ő is egy kicsi, a monostoriakhoz hasonló, lila-fehér megyei csapatnál, a felvidéki KFC Komárnónál kezdte pályafutását. Emlékszik rá, hogy egy ilyen focitáborban csapattársaival együtt ámulva-bámulva figyelték az 59-szeres szlovák válogatott Németh Szilárd minden mozdulatát.

Priskin elmondta a gyerekeknek azt is, tehetség, szorgalom, kitartás és alázat kell ahhoz, hogy egy labdarúgó szép karriert fusson be. Megemlítette, amikor Győrből az angol Watfordhoz igazolt, néhány kilót fel is kellett szednie, hogy egy kicsit erősödjön. Az egyik kisfiú rögtön meg is jegyezte: bezzeg Böde Daninak nem kellett volna, mert ő száz kiló…

Volt, aki arról faggatta: milyen sérülésekkel bajlódott pályafutása során. A csatár elmondta, szerencsére a nagyobb sérülések elkerülték a karrierjében. Legutóbb a tél végén bordaporctörés miatt kellett kihagynia mérkőzéseket. Aztán később az is kiderült, hogy Priskin Tamás elsősorban Varga Rolanddal, Dzsudzsák Balázzsal, Juhász Rolanddal, Gera Zoltánnal és Király Gáborral ápol jó kapcsolatot. Példaképének Ronaldót tekintette, de nem a portugál Cristianót, hanem ahogy a gyerekek fogalmaztak, a brazil „dagit”. Többen arra is kíváncsiak voltak még: milyen telefont használ? „iPhone-t”, kapták a választ.