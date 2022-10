Mint mondja, messzemenőkig elégedett azzal a formával, amit elért, és sokkal nőiesebb idomokkal tudott színpadra állni. Aki valaha is foglalkozott már testépítéssel, akár csak hobbi szinten is, tudnia kell, hogy a helyes táplálkozás mit sem ér mozgás nélkül. Ennek tükrében forradalmi változásokat vezetett be az életében: a megszokott heti két felsőtest edzés teljesen átformálta alakját. Úgy fogalmaz, sokkal lágyabb vonásai lettek a korábbinál.

Alig hitt a fülének

Visszatérve a versenyre: azt mondja, alig akart hinni a fülének, amikor kimondták a rajtszámát és a nevét a versenyen.

– Sosem felejtem el azt a pillanatot, igazi visszatérés volt ez számomra és kimondhatatlanul boldog voltam – emlékszik vissza Gina, akit a legjobb barátnője és egyik tanítványa kísérte el a budapesti helyszínre. A lányok végig szurkoltak neki és hatalmas gratuláció, valamint sok-sok ölelés közepette fogadták a dobogóst.

Végül beszélt arról is, milyen méltó helyre került az ezüstérem. A többi elismerés közé, vagyis négy arany- és egy ezüstmedália mellé. Zárszóként azt is elárulja: bizonyosan nem ez volt az utolsó verseny, amin indult és már most elkezd készülni a jövő évi megméretésre. Ugyanezen a színpadon szeretne ismét bizonyítani.