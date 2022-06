A kispályás labdarúgóversenyre – amelyet június 25-én rendeznek a Jubileum Parkban – a szervezőnél jelentkezhetnek a csapatok, a helyszínen az 1 perc és nyersz című játékos vetélkedőre is regisztrálhatnak. A versenyfelhívásból kiderült: a tornán 15 csapat tud részt venni, akik számára három pályán kétszer 10 pernyi megmérettetés vár.

A díjazás a hagyományos módon lesz majd, a helyezetteket éremmel, oklevéllel tüntetik ki, a nyertes magához veheti a vándorserleget is. Különdíjakat is kiosztanak, elismerésben részesül a legjobb játékos, a legjobb kapus és a gólkirály. Ezalatt rendezik a játékos vetélkedőt is.

Ricsi azt üzente: „Sok-sok szeretettel várok minden csapatot, szurkolót, drukkereket, mindenkit, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni és jól érezni magát, és mellette jótékonykodni”. A kupán befolyt összeget a Tatabányai Nagycsaládosok Egyesületének ajánlják fel.