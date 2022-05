Az elmúlt időszakban gyakran láthattunk porfelhőbe burkolódzó hatalmas traktorokat, amelyek, ha megpihentek rögtön teherautók gördültek melléjük, hogy teletöltsék a vetőgépet napraforgó- vagy tengeri maggal. A közelmúltban lehullott némi eső jókor jött az őszi vetésű kultúráknak, és a száraz talajnak egyaránt. Ám az elmúlt héten nem, vagy csak lokálisan volt némi csapadék. Ennek is volt előnye, a tavaszi munkák zavartalanul haladtak.

A vetések gyakorlatilag be is fejeződtek szűkebb hazánkban. Az őszi kalászosok közül az árpa már a kalászhányás-virágzás stádiumában, az őszi búza pedig a szárbaszökkenés alatt-előtt áll. Sőt, most már esedékes a búza harmadik fejtrágyázása, illetve lombtrágya kijuttatása is. A napraforgó és kukorica, vetésidőtől függően, lassan kikel, illetve 2–4 leveles fejlettségű. Az enyhe tél kedvezett a rovarkártevők elszaporodásának. A növényvédelmi munkák ennek megfelelően haladnak a határban, hogy megvédjék a tengerit, a gabonákat illetve a virágzó, termésképződés alatt álló repcét.