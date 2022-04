A húsvéti nagyhéten elnémulnak a harangok, mint mondják: „Rómába mentek”, így a hívó harangszó helyett a ministránsfiúk csoportosan a falu utcáit járva kerepeléssel jelzik az egyházi üzeneteket, eseményeket, a misék kezdetét. Korábban csak a fiúk járták a falvakat, manapság már velük tart a templomatya és lányok is. Előfordul, hogy a népes társaság magyarul és svábul is szónokol kelepeléskor. Nagypéntek, nagyszombat reggel, délben, mise előtt, s este. Emellett harsognak a kereplők nagypénteken 15 órakor, amikor a „csonka mise” kezdődik.

Nagyszombaton az is hagyomány volt, hogy kosarakba tojásokat is gyűjtöttek a fiatalok, hogy összeszedjék a megérdemelt jutalmukat a lelkes szolgálatért. A húsvéti ételszentelés régi szokását is folytatják Gesztesen: április 17-én, húsvét vasárnap, 8 óra után várják az érdeklődőket – olvasható a település honlapján.