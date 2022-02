Tavaly novemberben kezdődött meg az új jegykiadó automaták tömeges telepítése. 2022 nyarára a budapesti főpályaudvarokon, az elővárosi állomásokon, valamint megállóhelyeken 375 új berendezés fogja biztosítani az utasok gyors, kényelmes jegyvásárlását. Tavaly év végéig 24 automatát a Budapest–Székesfehérvár vonalra telepítettek, huszonkettőt a Nyugati pályaudvar utasai vehettek igénybe, egy készülék pedig Erdőkertesre, az utaskomfort színvonalának növelése érdekében épült új típusú utasbeállóba került. A 375 új jegykiadó automatából 275 kártyás és készpénzes, míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre lesz alkalmas. A fejlesztésnek köszönhetően a készülékek száma több mint háromszorosára emelkedik.

54 új automatát helyeztek üzembe - 24 automatát a Budapest–Esztergom, 27-et a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, 3-at pedig a Budapest–Veresegyház–Vác vonalon, ahol február végéig további 12 új automata áll majd az utasok rendelkezésére. Több megyeszékhelyen, így Székesfehérváron 6, Szolnokon 7, Szegeden pedig 3 készüléket adnak át. További 1-1 új jegykiadót telepít a MÁV-START Siófokra, Dunaújvárosba, Zircre, Felsőpakonyba és Hárosra. Februárban 10 felújított automata kihelyezése várható a Székesfehérvár–Tapolca, 8 pedig a Székesfehérvár–Gyékényes vasútvonal állomásaira.

Az új berendezések üzembeállítását megelőzően a meglévő 170 automata is megújult. Tavaly június 30-áig karbantartást követően mindegyik frissült a MÁV Szolgáltató Központ által fejlesztett jegy­értékesítő (JÉ) szoftverrel. Az elővárosból leszerelt eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokra és megyeszékhelyekre, valamint a balatoni vonalakra és utasforgalmi próbaüzemben Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek.

A korszerűsítés mellett a forgalmas állomásokon a sorban állás kiváltása a cél, de a vasúti szolgáltatás hatékonyságát is kedvezően befolyásolja, ha minden utas már megváltott jeggyel száll vonatra. Az új automaták a korábbiaknál strapabíróbbak, korszerűbbek, rongálásbiztosak, antigraffiti-bevonattal rendelkeznek és időjárásállóak is.

Mindemellett számos más újítás is szerepel a MÁV-START jegyértékesítési fejlesztései között. Az e-nyugta révén csökkenthető a papírfelhasználás. A felhasználói igényeknek megfelelően a kedvezmények már százalék alapján is előválaszthatók, segítve a kedvezményrendszert nem ismerő utasok vásárlásait. A TramTrain zónás termékek bevezetésével pedig február végétől helyi közlekedési bérlettermékek is vásárolhatók a jegykiadó automatákból.

Növekvő tendencia - Az automatákból értékesített jegyek száma folyamatos növekedési tendenciát mutat, ami az újonnan üzembe helyezett berendezések számának növekedésével várhatóan felgyorsul. Tavaly már a jegyek 12,5 százalékát jegykiadó automatákból, 29,3 százalékát online (webes felületen vagy a MÁV-applikáción keresztül), 47,9 százalékát pedig jegypénztárban vették az utasok. Az érintésmentes vásárlás térnyerése jól kimutatható a MÁV-Volán-csoportnál is: 2021-ben az utasok majdnem egyharmada váltotta meg jegyét az új ELVIRA felületén, vagy a vasúti és Volánbusz termékeket is tartalmazó MÁV-applikáción keresztül. Az online jegyértékesítő alkalmazás népszerűségét jól mutatja, hogy hamarosan köszönthetjük az 1 milliomodik olyan regisztrálót, aki a 2020. év végi fejlesztésnek köszönhetően mindkét online csatornára érvényes felhasználói fiókot nyit. A korszerűbb automatapark növeli a szolgáltatási színvonalat és kedvezőbb feltételek mellett üzemeltethető.