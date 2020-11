Duális képzőműhely létesül Tatán

Nemrégiben egy jelentős, határon átnyúló gazdaságfejlesztő projekt indult régiónkban. A TAPE Novum Danuvium elnevezésű innovációs program irányítója a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), mely térségünk magyarországi és szlovákiai városait tömöríti. Az átfogó projekt fő célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása, továbbá a kis- és közepes vállalkozások támogatása a termékfejlesztésben, illetve a digitalizáció terén – tehát az Ipar 4.0 segítése. Két innovációs központot is kialakítanak, Tatán – amely részben már működik –, illetve a határ túloldalán, Észak-Komáromban. Az átfogó program több alfejezetre bomlik, melyekbe a Duna magyarországi és szlovákiai oldaláról is bekapcsolódnak partnerek: vállalkozások, intézmények, iskolák, önkormányzati szervek. Tata Város Önkormányzata is részt vesz a projektben, melynek keretében egy korszerű eszközökkel felszerelt duális képzőműhelyt is kialakítanak.

A projekt egyik fejezete Workforce Pipeline címen fut, fő célja, hogy fenntartható módon biztosítsa az autóipari vállalkozások alkalmazottainak utánpótlását. E cél elérése érdekében segíti a Pons Danubii régió oktatási intézményeinek és a térség autóipari-technológiai vállalatainak egymásra találását, a duális képzést – vagyis, hogy a középiskolások, egyetemi hallgatók olyan tudással gazdagodjanak, amelyek megfelelnek a térségbeli termelő és fejlesztő vállalatok elvárásainak. Így az iskola befejezése után a végzősöknek már meglesznek azon ismeretei és készségei, amelyekre egy-egy konkrét vállalatnál szükség van, tehát jó eséllyel azonnal el tudnak helyezkedni az adott cégnél. A projektfejezetnek két fő pillére van, vezetője Tata Város Önkormányzata.

Az egyik pillér egy duális képzőműhely létrehozása, mely Tata város eszközberuházásával valósul meg. A létesítmény új gyakornoki helyszínként szolgál a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint egyéb szakképzési intézmények számára. A beszerzendő eszközök fő funkciói az anyagvizsgálati labor, a tervezés és a prototípus-készítés, valamint a bemutatás és vizualizáció lesznek. Ezek az eszközök a Fogaskerékgyár által előkészített központban kapnak helyet.

A másik pillér keretében az észak-komáromi Selye János Egyetem (pontosabban az intézmény karrierközpontja) és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal pályaorientációs szolgáltatásokat fejleszt a következő területeken: online szolgáltatások fejlesztése, pályaorientációs események megvalósítása, interjú-szimulációs „job room-ok” kialakítása. A két partner a szolgáltatásokat közösen fejleszti, és végrehajtásuk összehangolásával biztosítanak hozzáférést a célcsoportok számára.

A projekt végső soron egy, a minőségi helyi munkaerő-utánpótlást fenntartható módon biztosító rendszert valósít majd meg a magasabb hozzáadottértéket képviselő termelő és fejlesztő vállalatok számára. Ennek eredményeként a szakképzési és a felsőfokú képzési kínálat közelebb kerül a piaci és iparági elvárásokhoz, erősödik az oktatási intézmények és vállalkozások közötti gyakornoki együttműködés, korszerű eszközök támogatják a szakképzést és a felsőoktatást, és javulnak az általános munkakeresési készségek.

A tatai önkormányzat projektmenedzsment szervezet és közbeszerzési szakértő közreműködésével közbeszerzési eljárásokat indított az eszközök beszerzésére összességében közel 330 ezer eurós keret felhasználásával, melyből csaknem 281 ezer euró az európai uniós támogatás. Az eljárás jelenleg folyamatban van. A nyertes ajánlattevők a közeljövőben a duális képzőműhelybe szállítják a korszerű eszközöket, berendezéseket, ahol a kor elvárásainak megfelelő színvonalon, gyakorlati helyszínen vehetnek részt a diákok a képzésben. A projekt 2020 januárjában indult és 2021 végén zárul. Az átfogó, négy alfejezetet magába foglaló TAPE Novum Danuvium innovációs projekt további, egymásra épülő fejezetei keretében Tatán már megkezdte működését egy innovációs központ. Olyan nagy értékű gépekkel és berendezésekkel van felszerelve, amelyeket a kisebb vállalkozások nem tudnának maguk megvásárolni csupán termékfejlesztés céljából, ám az innovációs központban elérhető áron kibérelhetik ezeket terméktervezésre, prototípusok legyártására. Észak-Komáromban a jövő évben épül fel egy hasonló központ, ahol egy IT-fejlesztő műhely is működik majd, amely a digitalizációt és a virtuális valóság felhasználását támogatja, illetve mutatja be. Utóbbi központ része lesz a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) által kitalált nemzetközi hálózatnak, a FabLabnak. Ezen kívül további elemeket is tartalmaznak a projekt egyes fejezetei, melyek a vállalatokat és a munkakeresést segítik a digitalizáció terén.

Az innovációs program teljes költségvetése 2,7 millió euró, ebből 2,3 millió euró az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében megítélt uniós támogatás. Ezen belül a Tata önkormányzata irányítása mellett zajló Workforce Pipeline című fejezet teljes költségvetése csaknem 520 ezer euró, ebből a fenti tevékenységek megvalósítására közel 442 ezer euró meríthető az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA). Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.