A személyi kölcsön jellemzői

A személyi kölcsön egy szabad felhasználású hitelkonstrukció, amit fedezet bevonása nélkül igényelhetsz. Az igénylése egyszerű, gyors, és manapság már online is intézhető.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mivel ez a legnépszerűbb hitelkonstrukció, számos bank kínálatában fellelhető, sőt, bankonként többféle közül lehet választani, így nem egyszerű a dolga annak, aki meg szeretné találni a legjobbat. Mivel a személyi kölcsön alá nem vonnak be ingatlanfedezetet, valamivel magasabb kamatokkal kell számolni, ám ez manapság már nem feltétlenül jelent nagy költséget.

Míg régebben a 20% feletti THM volt az általános, addig manapság ez számít extrém magas példának – a 10% körüli THM átlagosnak mondható egy személyi kölcsön esetében, de a 7%-os is létezik, és a jelenlegi folyamatok alapján mondhatjuk, hogy lesz még alacsonyabb is! A személyi kölcsönök futamideje általában maximum 8 év, de lehet találni olyan hitelkonstrukciót, aminél 9 évre növelték ezt az időintervallumot, viszont ehhez extra feltételek teljesítése is szükséges.

A felvehető hitelösszeg tekintetében már lényegesen változatosabb a kínálat, hiszen a minimum egyes pénzintézeteknél 100.000 forint, míg másoknál 300.000, de olyan is akad, amelyiknél 40.000 forint. A skála másik végén pedig 3.000.000-tól egészen a 10.000.000 forintos összegig bármi lehet, tehát bőven van miből meríteni, ha nagyobb összegű személyi kölcsönre lenne szükség.

Feltételei természetesen a személyi kölcsönöknek is vannak, de nem túl sok, és nem is teljesíthetetlenek. A 18. vagy egyes bankoknál 21. életév betöltése, az érvényes személyazonosító okmányok és a bejelentett magyarországi lakcím elvárás mindenhol, de akadhatnak egyéb kritériumok is, amik bankonként eltérőek. Ezen felül szintén általános a munkaviszony igazolása a megfelelő dokumentummal, valamint a háromhavi bankszámlakivonat, de előfordulhat, hogy ennél több hónapra visszamenőleg is kérhetik a számlakivonataidat.

Esetenként közüzemi számlákat és egyéb dokumentumokat is kér a bank, de ez manapság már nem jellemző. Ha a hitelfelvevő nyugdíjas, akkor a nyugdíjas törzskönyv, a nyugdíjhatározat és háromhavi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat helyettesítheti a munkáltatói igazolást. Amennyiben személyi kölcsönt szeretnél igényelni, hasonlítsd össze oldalunk segítségével a pénzintézetek legjobb ajánlatait, és válaszd a céljaidnak leginkább megfelelőt, ha pedig kérdésed van, vedd fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén!