Márciusban rendkívüli felmondási lehetőséget biztosít egy kormányrendelet a lakásbiztosítások tulajdonosainak. A biztosítási brókerek a legkedvezőbb ajánlattal szolgálhatnak az érdeklődőknek – tudtuk meg a nyergesújfalui MA-BIT Magyar Biztosítást Közvetítő, Pénzügyi és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-től.

Vachaja Bence biztosítási bróker elmondta, hogy a 25/2023-as számú kormányrendelet nyújtotta lehetőség több szempontból is a tulajdonosok javára válhat. A biztosítóval szerződő felek – például a lakóházak tulajdonosai – a biztosítási évfordulójuk mellett mostantól minden év márciusában költségmentesen felmondhatják a szerződéseiket.

Az év harmadik havában lesz elég idejük arra, hogy áttekintsék a különböző kategóriájú biztosítási csomagokat, de lesz bőségesen idő kalkulálásra és a döntést sem pillanatok alatt kell meghozniuk. Tájékoztatása szerint a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége (MABIASZ) nemrégiben egy szakmai napot is rendezett a márciusi lakáskampánnyal kapcsolatban, ahol természetesen a vállalkozásuk képviseletében ő is részt vett. A jelenlévő cégek, brókerek pontos információkat kaphattak arról, hogyan kell elképzelni a valóságban a kampányt, ami jelentős módon felpörgetheti a piacot. Az origo. hu nemrégiben arról is írt, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kiadott egy jogszabály-értelmezést is, ami további részletekkel szolgál. – A biztosítóknak első lépésként még március előtt értesíteniük kell ügyfeleiket erről a rendhagyó lehetőségről. A lakástulajdonosoknak a felmondás kapcsán egy írásbeli nyilatkozatot kell elküldeniük a biztosítójuknak. A felmondás akkor fog érvényesnek számítani, ha a dokumentum legkésőbb március 31-ig beérkezik.

Veszélyes az alulbiztosítottság

Általános tapasztalat, hogy az ingatlanok tulajdonosai, ha egyszer megkötik a lakásbiztosításukat, akkor képesek éveken át ugyanúgy fizetni a díjat, a szerződéseket néhány év elteltével csak nagyon kevesen módosítják. Pedig az infláció miatti változások, illetve a piacon elérhető más ajánlatok miatt is szükség lenne a felülvizsgálatra. Az érintettek többsége kényelmi szempontból nem vált, nem módosít és inkább automatikusan elfogadják az értékkövetés jegyében a biztosítójuk által megemelt biztosítási összeget. Több okból is fontos, hogy legalább egy biztosításközvetítő céggel felvegyék a kapcsolatot, hiszen az elavult szerződések miatt könynyen előfordulhat, hogy ingatlanjaik alulbiztosítottá válnak. Ilyenkor káresemény esetén igazán kellemetlen meglepetés is érheti a tulajdonosokat. Ugyanis a biztosítási összeg nem fedezi a lakás vagy a ház újjáépítési költségét, valamint a benne lévő ingóságok, vagyontárgyak értékét. A biztosító csak a valós kár egy kisebb hányadát fogja megtéríteni, a fennmaradó összeget a tulajdonosnak kell előteremteni. A régen kötött lakásbiztosítások egy része biztosan elavult, hiszen változtak az árak.

A kormányrendelet értelmében a felmondás hatálya rendhagyó módon a beérkezést követő harmincadik nap lesz, így új szerződés megkötésekor ez az időpont a mérvadó. Azt is figyelembe kell venni, hogy ha valakinek díjelmaradása van a jelenlegi szerződésén, akkor nem lesz érvényes a felmondás. Ellenben, ha az ügyfél felmondja a szerződést például március elsején, a biztosító részarányosan kiszámlázhatja neki az addigi befizetésre váró díjat. Ha ezt az összeget befizeti, felmondhatja a szerződést – mondta Vachaja Bence. Az origo.hu közölte, hogy bár a kampányra szóló akciós díjakat csak márciusban fogják közölni a biztosítók, már most is igen eltérő különbségek figyelhetők meg a biztosítási csomagok díjai között.

A Biztosítási Elemző Központ (BEK) által végzett példakalkulációk alapján például a családi házak esetében a 80– 100 ezer forintos éves biztosítási díjak akár a felükre is csökkenthetők. A tapasztalatok szerint a lakások esetében a biztosítási átlagár valamennyivel alacsonyabb és ebben az esetben is jelentős éves megtakarítás érhető el. Jóval nagyobb szerep hárulhat márciusban a biztosítási alkuszokra, akik segítséget nyújtanak a tulajdonosoknak és a számukra legmegfelelőbb ajánlatokat vázolják fel.