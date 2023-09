A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a térségi munkaerőpiac szereplőinek részvételével idén már második alkalommal szervez állásbörzét, amelyen 30 munkáltató csaknem 100 különböző pozícióval és közel 500 álláshellyel várja az érdeklődőket.

Az állásbörze célja, hogy a munkavállalók megtalálják a színes kiállítói kínálatban azt az álláslehetőséget, amelyik készségeiknek, elvárásaiknak leginkább megfelel, a munkáltatók pedig ráleljenek arra a jelöltre, aki a legalkalmasabb a felajánlott munkakör betöltésére.

Érdeklődőket a környék legjelentősebb vállalatai a legváltozatosabb pozíciókkal várják a vendéglátástól a vízügyi és energetikai szektorokon át a cipőipari és gépjárműipari területekig. Aki nem csak állást, hanem hivatást is keres, az is megtalálhatja a számítását a rendezvényen.

Az esemény az álláskeresőkön kívül olyan fiatalok előtt is nyitva áll, akik tájékozódni szeretnének, hogy a középiskolai tanulmányok befejezése után milyen foglalkoztatói körnél, milyen pozíciókban tudnak majd elhelyezkedni.

Azok a résztvevők pedig, akik nyitottak az ország határain túl is állást vállalni, EURES tanácsadóinktól azt is megtudhatják, milyen pozíciók és munkakörülmények várják őket külföldön, hol és hogyan lehet jelentkezni ezekre a pozíciókra, mik a jelentkezés feltételei. Aki ellátogat a rendezvényre az a Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály munkatársaitól megtudhatja, hogy mik a szabályos foglalkoztatás ismérvei, mire kell figyelni munkaszerződés megkötésekor, és megismerhetik a munkáltatóra, illetve munkavállalóra vonatkozó legfrissebb jogszabályokat is.

A vármegyei állásbörzének idén rendhagyó helyszín, a Pálma Rendezvényház (2890 Tata, Angolkert) ad otthont.

A program 2023. szeptember 27 - én reggel 9:00 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, és délután 13:00 órakor zárul.

Az állásbörzével kapcsolatos további részletekért Anda Klára foglalkoztatási szakügyintézőt kereshetik a [email protected] e-mail címen.

Készült a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal megbízásából.