Buzás Sándor

Fotós: Németh Vivien

BUZÁS SÁNDOR stancoló gépmester 18 éve érkezett a céghez, 7 éve dolgozik stancoló gépmesterként. Kezdetben segédgépmesterként támogatta a gépmesterek munkáját különböző gépeken, de érdeklődésének és gyors tanulási képességének köszönhetően ő maga is gépmesteri pozícióba került.

– Ismerősöm javaslatára jöttem ide és megtetszett a munkakör - emlékezik a kezdetekre. A legfontosabbnak akkor is azt tartottam, amit ma: arra törekedni, hogy pontos és precíz legyen a munkám. Szeretem a munkámat, szeretném a vevői igényeket legjobban kielégíteni, ezért meg is teszek minden tőlem telhetőt. Ennyi év után is vonzó a Kompressben a családias környezet, jó munkatársi viszony és nem utolsó sorban a fizetés. Nem fordult meg a fejemben, hogy külföldön is kipróbáljam a tudásomat, szeretek itthon élni, ide köt a családom is. Kitűzött céljaimat elértem magánéletemben és munkahelyemen is egyaránt, jelenleg nincsenek további nagyobb volumenű terveim. A magánélet és a munka harmóniája időnként megvan, máskor nincs - törekszem arra, hogy az előbbi legyen a jellemző.

Fotós: Németh Vivien

Csáki Edina

Fotós: Németh Vivien

CSÁKI EDINA ofszet gépmester 18 éve kezdett a kft-ben. Az első néhány évben több gépen is dolgozott, 8 éve ofszet gépmester pozícióban erősíti a termelést.

– Mielőtt idejöttem volna dolgozni, egy állami cégnél dolgoztam, ami privatizáció előtt állt. A Kompress nyomdáról már sokat hallottam, megpróbáltam, sikerült. Ezért külön köszönet a cégvezetőnek, Szombath Gábornak, aki meglátta bennem a lehetőséget, bízott bennem, esélyt kaptam.

– Azt tartom a legfontosabbnak, hogy minőségi munkát adjak ki a kezem közül, amivel én is egy picit, de hozzájárulok a CÉG sikeréhez. Ami ennyi év után is vonzó a Kompressben, hogy rugalmas, családias, nem kötött, ismerjük egymást. Ez nem egy „MULTI.” Ezért sem gondoltam arra, hogy külföldön is kipróbáljam a tudásomat. Sok minden ideköt, elsősorban a család. Az unokáim életében szeretnék annyi időt eltölteni, amennyit lehet. Szerencsére megvan a magánélet és a munka harmóniája, jut időm a családomra, utazásra, kirándulásra, kertészkedésre.

Fotós: Németh Vivien

Sárkány Lászlóné

Fotós: Németh Vivien

SÁRKÁNY LÁSZLÓNÉ gyártási kisegítő a kötészetben kezdett, majd később a dobozragasztó gép csapatába került. Ildikó a mai napig ott segíti, támogatja a gépmesterek munkáját.

– A gyes után, 1998-ban adódott a lehetőség, hogy dolgozhatom a nyomdában. Kezdetben egyszerűsített munkavállalóként dolgoztam, majd az ügyvezető igazgató úr megkeresése után céges alkalmazott lettem. Nagyon megtetszett ez a munkakör. Törekszem a precízség mellett a gyorsaságra. Fontosnak tartom, hogy minőségi munkát adjak ki a kezeim közül. Most a ragasztógépen vagyok elszedő és csomagoló. Mióta ez a dobozragasztógép megérkezett, azóta rajta dolgozom. Jónak tartom a csapatmunkát, kiváló munkatársaim vannak. Soha nem jutott eszembe, hogy külföldön dolgozzak, ide köt a családom. A munka mellett tökéletesen működik a magánéletem. Mivel gyermekeim már kirepültek, egyre könnyebb az egyensúly fenntartása a munkám és a családom közt, de sosem okozott gondot a 3 műszak három gyermekem mellett sem.

Fotós: Németh Vivien

Varga Zoltán

Fotós: Németh Vivien

VARGA ZOLTÁN ofszet gépmester 14 éve kezdett a cégnél dolgozni. Eleinte nyomógépsegéd munkakörben tevékenykedett, majd szorgalmas munkájának eredményeként hét éve gépmesteri pozícióba került.

– Másfél évtizede már, hogy 2007-ben a Céghez érkeztem szakmai gyakorlatra. Amikor ez befejeződött, kaptam egy ajánlatot a személyzeti vezetőtől és elfogadtam. Először segédgépmester voltam a nyomógépen, majd 2015 körül lettem ofszet gépmester. Tulajdonképpen itt sajátítottam el a szakmát: nem mindennapi dolog, amikor az ember ilyen gépet kezel. Mindig újabb és újabb gépekkel ismerkedünk, mindig újat tudunk alkotni.

– Jelenleg én állítom be a nyomógépet, ellenőrzöm az elkészült nyomatokat, lényegében az első fázist én végzem a termékek előállításának folyamatánál. Vonzónak tartom, hogy mindig fejleszt a cég, új gépek érkeznek, új technológiákkal találkozunk, mindig van valami kihívás, ami úgy gondolom, hogy kell, és ami jót tesz. Számomra sosem volt vonzó, hogy külföldre menjek dolgozni. Minden évben van valami új munka, új dolog, amivel megküzdünk, de a végén valójában egy varázslat lesz, amit alkotunk.

– Szerintem megvan a magánélet és a munka harmóniája. Született egy kislányom, és a cég elég rugalmas felém. Ha valami problémám volt, nem kellett könyörögni szabadságért. Ez fordítva is érvényes, ha be kellett jönni túlórázni, megtettem.