A leggyakoribb betanított pozíciók: az operátori munkák

A különböző operátori állások szinte állandó részét képezik az álláskínálatnak, többek között Cegléden és környékén is. Az ilyesfajta lehetőségek sokféle feladatkört magukban foglalhatnak, kezdve a gépkezeléstől, az összeszerelői munkákon át, egészen a minőségellenőrzési vagy válogatói tevékenységekig.

Közös ezekben, hogy a betanítást a munkáltató biztosítja, így előzetes tapasztalatok vagy különösebb szakmai képesítés nélkül is bátran megpályázhatóak. A ceglédi és környékbeli álláskeresőknek például érdemes lehet figyelemmel kísérniük a CegledAllas.hu weboldalát, amelynek felületén újra és újra elérhetőek ezen lehetőségek.

Már csak azért is érdemes ezen pozíciókon elgondolkodni, mert számos gyárnál és termelő cégnél nyílhat lehetőség a jól dolgozó operátorok előtt a későbbi feljebb lépésre. Egyebek mellett akár csoportvezető vagy műszakvezető is válhat belőlük, hisz gyakori, hogy a vállalatok elsősorban a már meglévő, tapasztalt és bevált dolgozóikkal töltik be ezen pozíciókat.

A változatos munkakörnyezetekben elérhető takarítói állások

Takarítói állásokat számos cég, illetve intézmény szokott hirdetni Cegléden és környékén. Az említett CegledAllas.hu weboldalán keresztül például toboroztak már hotelbe, irodához, telephelyre és üzemi környezetbe is takarítókat. Persze ez csupán néhány lehetőség, ezenkívül akár bevásárlóközpontokban, raktárakban, gyárakban, állami intézményekben és számos egyéb helyen adódhat mód a takarítói munkavállalásra.

A pozíció előnye, hogy sok esetben délutáni vagy esti munkavégzésként hirdetik, ami ideális lehet azok számára, akik a délelőttök folyamán elfoglaltak, vagy esetleg másodállásként vállalnának takarítói munkát. Jellemző továbbá a takarítói állások kapcsán, hogy gyakran nyílik lehetőség rövidebb, 4-6 órás munkavégzésre is, ami szintén kedvező lehet az álláskeresők egy széles rétegének. A feladatok pedig gyorsan megtanulhatóak, ugyanakkor nagyfokú pontosságot, precizitást és megbízhatóságot igényelnek.

Szerelői és karbantartói állások a műszaki érzékkel rendelkezőknek

A szerelői és karbantartói pozíciók bár sok esetben megkövetelik a releváns műszaki végzettséget, akad köztük olyan is bőven, amely inkább betanított munkavégzést takar. Ilyenek például az udvaros állások, ahol a takarítói és kertészeti feladatokon túl, a kisebb javítási és szerelési teendők is a mindennapok részété képezik.

Emellett pedig gyártói környezetben is gyakori, hogy gépkezelő-karbantartókat keresnek, ahol szintén inkább ismétlődő és gyorsan megtanulható feladatokról van szó, beleértve többek között a gépek alapanyagokkal történő ellátását, vagy az adott gépeken az olajozási, kenési és takarítási feladatok elvégzését.