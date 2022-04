A forgácsolás, vagy ismertebb nevén fúrás során tömör anyagba furatokat hozunk létre. A furatok kialakításának sok célja lehet, általában munkadarabok összeillesztésére használják. Számos szerszámot használhatunk erre a feladatra. Cikkünkben bemutatjuk a

leggyakrabban használt eszközöket és külön figyelmet fordítunk az oszlopos fúrógépre! A forgácsolás, vagy ismertebb nevén fúrás során tömör anyagba furatokat hozunk létre. A furatok kialakításának sok célja lehet, általában munkadarabok összeillesztésére használják. Számos szerszámot használhatunk erre a feladatra. Cikkünkben bemutatjuk a leggyakrabban használt eszközöket és külön figyelmet fordítunk az oszlopos fúrógépre!

Fúrógépek típusai

Számos szerszám használható furatok kialakításához. Az alábbiakban összefoglaltuk a fúrógépek leggyakrabban használt típusait.

⦁ Asztali fúrógépek: Az egyszerű felépítésű, munkapadhoz rögzített eszközzel maximum 15 milliméter átmérőjű furatok csinálhatók. Általában kézi előtolással készíthetőek a furatok.

⦁ Kézi fúrógépek: Az általában 450 W teljesítményű motorral meghajtott szerszámokkal maximum 13 milliméter átmérőjű furatokat készíthetünk. A hobbi barkácsok által kedvelt eszközök sokszor ütvefúró funkcióval is rendelkeznek.

⦁ Oszlopos fúrógépek: Az oszlopos fúrógép milliméter pontos furatok létrehozását teszi lehetővé. Munka közben a munkadarab és a fúróberendezés egyaránt rögzített.

⦁ Sugárfúrógépek: Az ipari területeken alkalmazott gépek közepes és nagyméretű munkadarabokhoz használhatóak.

⦁ Vízszintes fúróművek: A fúráson túl beszúrás, dörzsárazás, felfúrás, furatesztergálás, süllyesztés és egyéb munkafeladatok elvégzésére alkalmas.

Mi az az oszlopos fúrógép?

Az oszlopos fúrógép olyan szerszám, amellyel precízen, komfortosan és biztonságosan hozhatunk létre furatokat fém, műanyag és faanyagba egyaránt. Használatakor a munkadarabot és a fúrót egyaránt rögzítik. Így kiemelkedő pontosságú furatokat lehet létrehozni. Jelentős barkács tapasztalat esetén sem érhető el ilyen szintű precizitás kézi fúró használatával.

Szám János "Oszlopos fúró, sugárfúró" című tankönyvében az alábbi definíciót használja:

Az oszlopos fúrógépek az asztali fúrógépekből fejlődtek ki, az egyik legfontosabb funkció, amit a minőségi furatkészítés érdekében meg kellett oldani a gépi előtolás kialakítása volt. Az egyik ok az volt, hogy a nagyobb átmérőjű furatok készítésénél már jelentős mértékű előtolóerőt fárasztó volt izomerővel kifejteni, a másik a nagyobb munkadarabok nem fértek be az asztali fúrógépen az orsó alá. Így alakult ki az oszlopos fúrógépek alapvető konstrukciója, mely fő elemeiben sok-sok év alatt sem sokat változott. Az asztali fúrógép kompakt mérete miatt kicsi és közepes méretű munkadarabok fúrásához is alkalmas. A legtöbb eszköz körülbelül 600 milliméteres furat mélységig használható. Nem elegendő a mélység a barkács feladatok ellátásához, azonban kritikusan fontos a milliméter pontosságú furat? Akkor válaszd az állványos fúrógépeket

Oszlopos fúrógép használatának előnyei

Kezdő barkácsolókban felmerülhet a kérdés: mi értelme oszlopos fúrógépet vásárolni, ha a kézi fúró is rögzíthető?

⦁ Biztonságosabb munkavégzés: A balesetmentes és biztonságos munkavégzés érdekében a fúrófej stabilan az oszlophoz rögzített. Így a munkadarab vagy szerszám véletlen elmozdulása miatti balesetek elkerülhetőek.

⦁ Gépi előtolás: A modern oszlopos fúrógépek egy része rendelkezik gépi előtolás funkcióval. A munkadarab még akkurátusabb mozgatása segít a tervek szerinti furat elkészítésében.

⦁ Pontos furatmélység: Szeretnél milliméter pontosságú furatmélységet elérni? Szeretnéd elkerülni a pontatlanságot az asztalos feladataid során? Az oszlopos fúrógéphez használt asztal gyorsan és pontosan állítható. Így a furamélységed garantáltan megfelelő méretű lesz.

⦁ Megbízhatóság: A kézi fúrógépek egy része is rögzíthető. Kisebb barkács feladatokhoz elegendő lehet, azonban a magas precizitást igénylő munkálatokhoz elengedhetetlen az oszlopos fúrógép beszerzése.

Mit érdemes vásárláskor figyelembe venni?

Forrás: freepik.com

Ahhoz, hogy az igényeidnek megfelelő oszlopos fúrógépet vásárolhass, az alábbi szempontokat érdemes mérlegelni:

⦁ Teljesítmény: A forgatónyomaték és a meghajtó motor teljesítménye kiemelten fontos az elvárt minőségű munkához. Az oszlopos fúrógépek főhajtóműve általában 4-6 fokozatú és fokozatonként 3-4 előtolású. Nem javasoljuk, hogy ennél alacsonyabb teljesítményű szerszámot vásárolj!

⦁ Asztal és előtolás állíthatósága: Válassz olyan szerszámot, amelyen az asztal és az előretolás gyorsan és egyszerűen beállítható! Jelentősen megnehezíti a munkát, ha a furatmélység módosításához szükséges asztal magasság állítása nehézkes és időigényes.

⦁ Méret: Keress a barkács feladataidnak és műhelyednek megfelelő méretű oszlopos fúrógépet! Fontos, hogy közép- és hosszú távú barkács munkáid is figyelembe vedd ilyenkor.

⦁ Használói visszajelzések: A megfelelő szerszám kiválasztásához tájékozódj alaposan. Érdemes vásárlói visszajelzéseket és szakmai fórumokat olvasni, illetve az eladók segítségét kérni.

