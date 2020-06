Rövidülhet a kardiológiai várólista

Az országos szívkórházban a járvány elmúltával is fenntartják a telemedicinás eljárásokat.

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben a járványidőszakban is elláttak és a jövőben is ellátnak minden, sürgősséggel hozzájuk érkező beteget.

Az intézménybe mostantól visszatérhetnek azok a páciensek is, akiknek a veszélyhelyzet miatt későbbre halasztották a kezelését, de mindenkinek be kell tartania a betegbiztonságot szolgáló szigorú szabályokat. Az intézkedésekről Andréka Péter, a kórház főigazgatója tájékoztatta a Magyar Nemzetet, aki saját betegsége alapján állítja, jól vizsgázott a magyarországi járványügyi védekezőrendszer.

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) a szív- és érrendszeri betegek ellátásért felelős intézmény. A mi pácienseinknél, ha elkapják az új típusú koronavírus-fertőzést, valószínűleg komolyabb komplikációk alakulnak ki. Ezért nagy felelősségünk van abban, hogy a kór ne terjedjen át a betegeinkre, illetve a dolgozóinkra – mondta el a lap megkeresésére Andréka Péter megbízott főigazgató.

A GOKI vezetője beszámolt róla, hogy az intézményben a veszélyhelyzet miatti nehézségek dacára is elláttak és ellátnak minden, sürgősséggel hozzájuk érkező járó- és fekvőbeteget, csupán a halasztható vizsgálatokat tették későbbi időpontra. A páciensek azon csoportja is megfelelő ellátásban részesült, akik ugyan nem igényeltek sürgősségi beavatkozást, ám kezelésük nem volt halasztható.

A járványhelyzet alatt fontos, hogy minimalizáljuk az orvos-beteg találkozásokat, de hangsúlyoznám, hogy ebben az időszakban a sürgősségi járóbetegek számára valamennyi szolgáltatásunkat, így a kivizsgálást, a labort, az EKG-t és a szívultrahangot ugyanazon a napon biztosítjuk. Ami pedig kuriózumnak számít, hogy ha ennek indokoltságát látjuk, akkor a koszorúér-CT-vizsgálatot is elvégezzük. A járványidőszakban eddig több mint 2600 akut beteget láttunk el és mintegy háromszáz szív-CT-t, valamint hatszáznál több szívultrahangot végeztünk – húzta alá az intézményvezető.

Andréka Péter beszámolt arról is: már a járvány kitörésének korai szakaszában létrehoztak egy telefonos segélyszolgálatot azért, hogy levegyék a betegek válláról annak felelősségét, hogy önmaguknak kelljen dönteniük például arról, panaszaik esetén hívjanak-e mentőt.

A +36-30/260-6417 és a +36-30/260-5339-es telefonszámokon a hét minden napján 24 órában fogadjuk a hívásokat, eddig több mint kétezren tárcsázták kardiológusainkat, akiktől tanácsot kérhettek, ha mellkasi fájdalom jelentkezett, nehézlégzést vagy erős szívdobogást éreztek, esetleg vérnyomáskiugrást tapasztaltak. Bár a telefonos konzultáció nem helyettesíti a személyes vizsgálatot, de a tünetek ismeretében a szakorvosok el tudják dönteni, mi legyen a következő lépés – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a szakember.

Elmondta továbbá, hogy náluk is alkalmaznak telemedicinás szolgáltatást, amelyben a járvány miatt leginkább veszélyeztetett korosztályba tartozó orvosok is aktívan részt tudtak venni, és amelyet már közel ezer páciens vett igénybe.

A védekezés második szakaszával kapcsolatban a GOKI-t érintő tudnivalókról a főigazgató úgy fogalmazott: elérkezett az idő, amikor egy kicsit könnyebbé vált a kórházba való bejutás, az emberi erőforrások miniszterének utasítására ugyanis nagyobbra nyithatták az ollót, és elkezdhették beengedni a tervezett műtétre váró betegeket is.

Persze továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük őket a fertőzéstől, ezért szigorú beléptetőrendszert alakítottunk ki: valamennyi, az intézménybe érkező beteg esetében testhőmérsékletet mérünk, ezzel ellenőrizzük, hogy valószínűsíthetően Covid-fertőzött-e. Teljesen el tudtuk választani egymástól a járó- és a fekvőbetegeket, illetve a koronavírus-gyanús pácienseket a nem fertőzöttektől. Mindenki megkapja a lehető legmodernebb kezelést. A gyanús eseteket szintén teljes körűen ellátjuk, azonban őket egy, a számukra létrehozott útvonalon szállítjuk, és egy elkülönített részlegen kezeljük, fektetjük, miközben a PCR-tesztet is elvégezzük rajtuk. Részükre az intenzív osztályunkon is kialakítottunk külön részleget, kollégáim pedig speciális védőfelszerelésben gondoskodnak róluk – közölte a kórházigazgató, aki arról is beszámolt, hogy eddig nem volt náluk igazolt koronavírus-fertőzött.

Hozzáfűzte: mostantól a páciensek kizárólag előre egyeztetett időpontra érkezhetnek, és óránként maximum négy beteget látnak el, akikkel betartatják az egymás közti 1,5-2 méteres távolságot. Andréka Péter tudatta, hogy az időpontra történő betegelőjegyzést, a telefonos segélyvonalat és az egyéb telemedicinás eljárásokat a járvány elmúltával is fent fogják tartani, hiszen, mint fogalmazott, a felesleges orvoshoz járás sem a betegeknek, sem a doktoroknak nem jó, és az intézkedések révén a várólisták is rövidülhetnek.

A GOKI főigazgatója arról is beszélt, hogy korábban ő is megfertőződött a koronavírussal.

A saját példám ékesen bizonyítja, hogy működik az a járványügyi védekezőrendszer, amit az ország kidolgozott, hiszen a kórház dolgozói közül egyedül én betegedtem meg, és még azoknak a közvetlen kollégáimnak sem adtam tovább a kórt, akikkel napi kapcsolatban vagyok – mondta el, hozzátéve, hogy a szintén megfertőződött feleségével együtt vészelték át a betegséget, amely mindkettőjüket nagyon megviselte.

Andréka Péter, aki felgyógyulása óta már három alkalommal adott vérplazmát, arra biztatja valamennyi sorstársát, hogy ők is tegyenek így, segítve ezzel azokat, akik most küzdenek a betegséggel.

Borítókép: A koronavírus-megbetegedéséből felgyógyult Andréka Péter, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója vérplazmát ad a budapesti Biotest plazmaferezis állomáson 2020. április 28-án