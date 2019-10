Orbán Viktor: Szíria felé nyissanak kaput a migránsoknak a törökök (hallgassa meg!)

A kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kifejtette: Törökországban több mint hárommillió migráns tartózkodik, és Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, ha a világ nem vállal át a terhekből, ha az Európai Unió nem ad pénzt, akkor ezeket az embereket „kiengedi”.

A migránsok vagy Szíria, vagy Európa felé mehetnek: ahhoz, hogy Szíria felé, vagyis hazafelé induljanak, katonailag stabilizálni kell az ottani területeket, „ha jól értem, ez történt most”, létrehoztak egy biztonsági zónát – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: ha azonban a törökök az Európa felé nyíló kaput nyitják ki, akkor százezerszám fognak érkezni migránsok Görögországba, majd a Balkánra, onnan pedig vagy a magyar, vagy a horvát határhoz.

„Az az elemi magyar érdekünk, hogy ez ne következzen be, Röszkéből egy is elég volt”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki ezért javasolta azt is, hogy adjanak pénzt a törököknek a stabilizált, elfoglalt területeken felépítendő városokra.

A szíriai török offenzívát egyebekben úgy kommentálta: miután az Egyesült Államok megállapodott a törökökkel, „nekünk itt külpolitikailag több tennivalónk nincs”, egész egyszerűen egyet kell érteni a NATO két legnagyobb haderejével.

Az önkormányzati választást a miniszterelnök úgy értékelte: sajnálja, hogy több olyan település is van, ahol nem fideszes polgármestert választottak, de kormányzati szempontból úgy látja, a kormánypárti jelöltek 52-53 százalékos eredménye azt jelenti, hogy a kabinet ismét megkapta a felhatalmazást a megkezdett munka folytatására, „tehát tartani fogjuk az irányt”.

Budapestről szólva azt mondta, a rendszerváltás óta két korszak volt: a Demszky-korszakban koszos, büdös, rendezetlen, bűnözéstől fertőzött, fejlődésben elakadt lett a város, méltatlanná vált arra, hogy a nemzet fővárosa legyen. Jelezte, a kormánynak több mint 200 milliárd forint adósságot kellett átvennie Budapesttől.

„Nem is értem, ezek után hogy merül fel, hogy kitüntetik Demszky Gábort. A csődért jár a kitüntetés, vagy a város tönkretételéért? Az pedig, hogy Tarlós Istvánt is meg akarják alázni azzal, hogy még mellé is állítják, az arcátlanság netovábbja”