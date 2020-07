Alapjogokért Központ: a közbiztonság területén is megtörtént a fordulat (videó)

Talán sokan emlékeznek még rá, hogy többek között mit is ígért az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépésekor. Nem kevesebbet, mint új közbiztonsági filozófiát, amelyre akkor szükség is volt, hiszen a korábbi MSZP-SZDSZ-kormányok ezen a területen is alaposan leszerepeltek.