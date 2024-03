A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala sajtóközleményben reagált. E szerint a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményekben jelenleg is kötelező a pszichológiai alkalmassági vizsgálat azok számára, akik közvetlenül találkoznak a gyerekekkel. Támogatják, hogy a kormány olyan törvénymódosítást terjesszen be az Országgyűlésnek, amely a nem állami fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetői számára is előírja a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot.